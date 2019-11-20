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Барнаульский водоканал даст воду жителям поселка, который топит фекалиями

В селе Лебяжье еще в июне сломалась канализация. Местные жители утверждают, что все жидкие бытовые отходы текли по дорогам и попадали в озеро. С декабря обслуживать поселок будет «Росводоканал Барнаул», а администрация города обещает решить вопросы с канализацией.

Поиск причины выхода нечистот на поверхность в поселке Лебяжье.
Поиск причины выхода нечистот на поверхность в поселке Лебяжье.
barnaul.org

По словам местных жителей, ассенизатор компании МУП «Энергетик» по будням откачивает отходы из колодца, но к вечеру поток возобновляется. В выходные и праздничные дни машина не приезжает, и ручей непрерывно бежит в трубу, пишут в Barnaul22.

«С приходом морозов вода в трубе начала намерзать, а за зиму труба замерзнет полностью. Проблема состоит в том, что весной в эту трубу уходят талые воды которые идут с полей», — объяснили барнаульцы.

С 1 декабря услуги водоснабжения в селе на ул. Опытная станция, Придорожная, Широкая просека и пер. Малый вместо «Энергетика» будет оказывать «Росводоканал Барнаул»

Подавать воду новым абонентам водоканал будет с артезианского водозабора на улице Придорожная.

«Для заключения договора на оказание услуги „водоснабжение“ и открытия нового лицевого счета жителям вышеперечисленных улиц необходимо обратиться в Центр обслуживания абонентов (Барнаул, пр. Калинина, 116)», — предупредили в водоканале.

В мэрии сообщили, что проблему с канализацией зимой решить нельзя, поэтому пока ассенизаторам рекомендовали откачивать отходы и в выходные дни.

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