26 мая
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Жизнь

Барнаульский водоканал: очистным сооружениям канализации № 1 — 50 лет

«Росводоканал Барнаул» отметил полувековой юбилей очистных сооружений канализации № 1. На территории объекта состоялось торжественное мероприятия, на котором присутствовали сотрудники ОСК, а также ветераны производственного подразделения.

Очистным сооружениям канализации №1 - 50 лет!
Очистным сооружениям канализации №1 - 50 лет!
ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

Работников объекта — «юбиляра» поздравили генеральный директор Андрей Полюго, главный инженер Евгений Чайкин, директор по персоналу Елена Кулешова, а также начальник цеха ОСК Виктор Громов и начальник участка ОСК-1 Александр Кошелев, председатель профсоюзной организации Наталья Урванцева. Сотрудники и ветераны получили подарки от руководства компании, а также от профсоюза.

Примечательно, что генеральный директор предприятия Андрей Полюго начинал трудовой путь именно на этом объекте.

«2 августа 2000 года я пришёл на работу на ОСК-1. Начальник цеха привел меня к сменному инженеру Галине Владимировне Голубевой и говорит: „Вот инженер-стажер, будете им руководить“. А она мельком посмотрела на меня и ответила: „Сейчас прям, я ему все расскажу, а он потом на мое место сядет“. Так мы с ней и познакомились, а позже подружились. И она действительно многому меня научила», — поделился воспоминаниями Андрей Сергеевич.

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