Работников объекта — «юбиляра» поздравили генеральный директор Андрей Полюго, главный инженер Евгений Чайкин, директор по персоналу Елена Кулешова, а также начальник цеха ОСК Виктор Громов и начальник участка ОСК-1 Александр Кошелев, председатель профсоюзной организации Наталья Урванцева. Сотрудники и ветераны получили подарки от руководства компании, а также от профсоюза.

Примечательно, что генеральный директор предприятия Андрей Полюго начинал трудовой путь именно на этом объекте.