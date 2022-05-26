Работников объекта — «юбиляра» поздравили генеральный директор Андрей Полюго, главный инженер Евгений Чайкин, директор по персоналу Елена Кулешова, а также начальник цеха ОСК Виктор Громов и начальник участка ОСК-1 Александр Кошелев, председатель профсоюзной организации Наталья Урванцева. Сотрудники и ветераны получили подарки от руководства компании, а также от профсоюза.
Примечательно, что генеральный директор предприятия Андрей Полюго начинал трудовой путь именно на этом объекте.
«2 августа 2000 года я пришёл на работу на ОСК-1. Начальник цеха привел меня к сменному инженеру Галине Владимировне Голубевой и говорит: „Вот инженер-стажер, будете им руководить“. А она мельком посмотрела на меня и ответила: „Сейчас прям, я ему все расскажу, а он потом на мое место сядет“. Так мы с ней и познакомились, а позже подружились. И она действительно многому меня научила», — поделился воспоминаниями Андрей Сергеевич.