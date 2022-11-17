Барнаульский завод мехпрессов награжден «Народным знаком качества»

Предприятие стало победителем в номинации «Промышленное предприятие года».

Премия «Народный знак качества 2022″ — масштабный проект, в котором жители Алтайского края выбирали лучшие компании региона. На сайте премии ее организаторы объясняют: „Народный знак качества“ — премия для самых любимых в народе компаний. Вместе мы выберем лучший общепит, ТРЦ, автосалон, медицинскую клинику, производителя продуктов питания и другие компании, которые пользуются настоящей народной любовью. Кто станет лучшими из лучших в 2022 году, решат потребители».

Церемония награждения победителей состоялась в Алтайском краевом театре драмы. Награды вручали представители краевых и городских органов власти, а также общественных объединений.

Были объявлены победители в 23 номинациях. По итогам голосования в номинации «Промышленное предприятие года» победил Барнаульский завод механических прессов. Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка и исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Виктор Мещеряков вручили диплом и статуэтку «Народный знак качества» руководителю группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» Сергею Ферапонтову.

— Для нас особо ценно, что победу в премии «Народный знак качества» нам принесли голоса жителей нашего города и края, — отметил Сергей Ферапонтов. — Барнаульский завод мехпрессов работает в краевой столице более 80 лет, это предприятие с легендарной историей. И наша победа показывает, что жители региона знают наше предприятие и помнят о нем. Многие поколения барнаульцев работали здесь, у нас немало трудовых династий — родители приводят на завод своих детей, ведь им важно, чтобы их дети работали на стабильном и современном предприятии. Считаю, что эта награда — заслуга всего нашего коллектива, признание, что мы идем правильным путем. Благодарим всех, кто своими голосами поддержал Барнаульский завод мехпрессов.

Справка

Группа промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» — одно из крупнейших кузнечно-прессовых производств России и зарубежья. Выполняет широкий спектр производственных задач: выпуск кузнечно-прессового оборудования, ремонт промышленного оборудования, обработка металлических изделий, обработка листовой и рулонной стали, производство стальных электросварных труб, а также деревообработка и кузнечное производство.

Ферапонтов Сергей Геральдович — руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов», член Правления Союза промышленников Алтайского края. За успешную работу и вклад в развитие отечественной промышленности отмечен многочисленными наградами Государственной Думы Российской Федерации, Правительства Алтайского Края, Администрации города Барнаула, Администрации Железнодорожного района и Союза промышленников Алтайского края.