21 октября
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Жизнь

Барнаульский завод мехпрессов открывает набор инженеров-конструкторов

Предприятие развивает новые направления и расширяет штат конструкторского отдела.

Барнаульский завод мехпрессов. Конструкторский отдел
Барнаульский завод мехпрессов. Конструкторский отдел
Фото предоставлено БЗМП

Стать хорошим конструктором непросто: нужны и знания, и практический опыт. Обрести их можно, работая на крупных промышленных предприятиях. Здесь «растят» настоящих конструкторов: они взаимодействуют с производством, осуществляют контроль над изготовлением спроектированного изделия, участвуют в его испытаниях и пусконаладочных работах.

Барнаульский завод мехпрессов — это целая группа промышленных предприятий, выполняющая широкий спектр производственных задач: изготовление кузнечно-прессового оборудования, ремонт промышленного оборудования, обработка металлических изделий, листовой и рулонной стали, производство стальных электросварных труб, деревообработка, кузнечное производство и выпуск колесных дисков. Многообразие производственных направлений предприятия открывает большой фронт разноплановой работы для конструкторов.

Сегодня предприятие развивает новые направления, поэтому расширяет штат конструкторского отдела.

— Перед специалистами завода стоит задача разрабатывать новые виды оборудования, поэтому было принято решение создать три дополнительных конструкторских бюро, — рассказывает главный конструктор Барнаульского завода мехпрессов Михаил Родионов. — Это бюро гидравлических прессов, гильотин и листогибов, изделий для нефтяной промышленности, а также бюро пресс-ножниц. Мы ведем набор начальников бюро перечисленных направлений с опытом работы. Кандидатов на вакансию «инженер-конструктор» готовы рассматривать без опыта. Главное — желание работать, учиться и развиваться.

Барнаульский завод мехпрессов. Конструкторский отдел
Барнаульский завод мехпрессов. Конструкторский отдел
Фото предоставлено БЗМП

На «мехпрессах» действительно есть, у кого поучиться. Для вчерашних выпускников вузов с дипломами конструкторов работа на БЗМП открывает большие перспективы. Здесь много опытных, высококвалифицированных инженеров, готовых делиться знаниями. А сложные производственные задачи и строгие требования к разработкам прививают конструкторам высокие стандарты работы.

Тем, кто устраивается на новую работу, важна не только возможность профессиональной реализации и обучения, но и условия труда. Недавно на предприятии оборудовали новый просторный кабинет для инженеров-конструкторов. Конструкторский отдел Барнаульского завода мехпрессов оснащен всем необходимым для комфортной и продуктивной работы: современные компьютеры и программное обеспечение, удобная мебель.

Барнаульский завод мехпрессов. Новое помещение для конструкторов предприятия
Барнаульский завод мехпрессов. Новое помещение для конструкторов предприятия
Фото предоставлено БЗМП

Заказов у Барнаульского завода мехпрессов много, поэтому набор инженеров-конструкторов ведется постоянно. В отделе главного конструктора функционируют бюро, специализирующиеся на прессовом оборудовании, электрооборудовании, специальных прессах и автоматах, а также колесных дисках (БЗМП сегодня — единственный в России производитель колесных дисков для крупной и сельскохозяйственной техники) — везде нужны конструкторы.

— Профессия конструктора сегодня крайне востребована, — говорит руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» Сергей Ферапонтов. — Перед российской промышленностью стоит задача создания собственной продукции, которая заместит импортную. Выполнить ее без высококвалифицированных специалистов, в первую очередь конструкторов, невозможно. Производство нашего предприятия не серийное, каждая задача требует индивидуального решения. Работа над созданием уникальных проектов позволяет нашим конструкторам постоянно совершенствовать свои знания и навыки.

Для каждого, кто проявил себя ответственным специалистом, стремящимся стать профессионалом своего дела, на БЗМП предусмотрена возможность карьерного роста. Талантливых и добросовестных сотрудников здесь всегда замечают и поощряют.

Если вы мечтаете реализовать свой профессиональный потенциал на современном и стабильном промышленном предприятии, Барнаульский завод мехпрессов ждет вас!

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