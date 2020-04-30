Барнаульской фирме пришлось бороться с бюрократией, чтобы дать 7 млн рублей на борьбу с Covid-19

Как уже сообщал altapress.ru , компания Playrix — один из мировых лидеров в разработке игр — направила 100 млн рублей на борьбу с коронавирусом. В Барнауле, которому выделено 7 млн, деньгами распоряжался партнер компании студия Zefir Games . Чтобы потратить их с пользой, ей пришлось пройти настоящий бюрократический квест.

«Если вы думаете, что имея средства можно быстро помочь больнице, которая в них нуждается в них, то вы ошибаетесь. Вот наша история», — так начинается пост руководителя студии Zefir Games Натальи Оглоблиной в Facebook.

«Минздрав понятия не имеет , как эту сумму принять»

— Началось все с того, что наша компания хотела адресно и с пользой потратить 7 миллионов рублей на барнаульские больницы, работающие с коровирусными больными, — рассказывает Наталья Оглоблина.

С помощью Denis Gazukin в административных кругах удалось выйти на людей приближенных к губернатору и отвечающих за работу с медицинской сферой. В общем, через какое-то время где-то в недрах администрации выбрали ответственного, передали нам контакты.

Озвучив сумму, на которую наша компания была готова оказать помощь, оказалось, что наш минздрав вообще понятия не имеет, как эту сумму принять.

В городской больнице № 5. Hospital22.ru

«Правительство решило начать борьбу со спекуляцией»

— А кроме того, оказалось, что если даже деньги и сможем перевести, закупить на них все равно ничего не смогут, т.к. ни ИВЛ, ни масок, ни других нужных товаров в продаже просто нет, на все дикий дефицит.

Мы, в свою очередь, озвучили, что готовы помогать конкретными медицинскими товарами: средствами защиты, расходниками для медтехники, средствами для дезинфекции и т. д и т.п. На что главврачи больниц готовы были плакать от счастья. Договорились и стали ждать.

Но ждали недолго, так как именно в этот момент наше правительство решило, что пора начать борьбу со спекуляцией медицинскими товарами и оперативно выпустило постановление, после которого оказалось, что мы ничего не можем просто так приобрести.

Врачи Алтайского края на борьбе с коронавирусом. www.instagram.com/minzdravalt/

«Снова стали ждать»

— Суть постановления была в том, что закупать медицинские товары могут только некие центральные операторы, а далее спускать на операторов региональных.

Так вот, проблема была в том, что в нашем регионе просто не успели создать регионального оператора, т.к.постановление только вышло. В общем, передали все эти нерадостные новости ответственным в администрации и снова стали ждать.

Прошло около 10 дней. Наше правительство, внезапно что-то осознав, выпустило новое постановление, которое отменяло предыдущее постановление о запрете закупок.

Наталья Оглоблина , руководитель студии Zefir Games. Анна Зайкова

«Спасибо всем , кто участвовал , помогал и не мешал»

— После этого дело сдвинулось с мертвой точки. Была определена больница, которая получает помощь — № 5 (основной госпиталь для больных короновирусной инфекцией в крае).

А еще через 2−3 недели, наконец, груз дошел до назначения: расходники для ИВЛ, бесконтактные термометры, пульсоксиметры и прочее медицинское оборудование.

Итого, несмотря на все сложности, мы обеспечили создание порядка 50 дополнительных мест в нашей больнице и это очень круто!

Хочу сказать спасибо всем, кто участвовал, помогал и… не мешал.