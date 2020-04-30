Барнаульской фирме пришлось бороться с бюрократией, чтобы дать 7 млн рублей на борьбу с Covid-19

«Если вы думаете, что имея средства можно быстро помочь больнице, которая в них нуждается в них, то вы ошибаетесь. Вот наша история», — так начинается пост руководителя студии Zefir Games Натальи Оглоблиной в Facebook.
«Минздрав понятия не имеет, как эту сумму принять»
— Началось все с того, что наша компания хотела адресно и с пользой потратить 7 миллионов рублей на барнаульские больницы, работающие с коровирусными больными, — рассказывает Наталья Оглоблина.
С помощью Denis Gazukin в административных кругах удалось выйти на людей приближенных к губернатору и отвечающих за работу с медицинской сферой. В общем, через какое-то время где-то в недрах администрации выбрали ответственного, передали нам контакты.
Озвучив сумму, на которую наша компания была готова оказать помощь, оказалось, что наш минздрав вообще понятия не имеет, как эту сумму принять.
«Правительство решило начать борьбу со спекуляцией»
— А кроме того, оказалось, что если даже деньги и сможем перевести, закупить на них все равно ничего не смогут, т.к. ни ИВЛ, ни масок, ни других нужных товаров в продаже просто нет, на все дикий дефицит.
Мы, в свою очередь, озвучили, что готовы помогать конкретными медицинскими товарами: средствами защиты, расходниками для медтехники, средствами для дезинфекции и т. д и т.п. На что главврачи больниц готовы были плакать от счастья. Договорились и стали ждать.
Но ждали недолго, так как именно в этот момент наше правительство решило, что пора начать борьбу со спекуляцией медицинскими товарами и оперативно выпустило постановление, после которого оказалось, что мы ничего не можем просто так приобрести.
«Снова стали ждать»
— Суть постановления была в том, что закупать медицинские товары могут только некие центральные операторы, а далее спускать на операторов региональных.
Так вот, проблема была в том, что в нашем регионе просто не успели создать регионального оператора, т.к.постановление только вышло. В общем, передали все эти нерадостные новости ответственным в администрации и снова стали ждать.
Прошло около 10 дней. Наше правительство, внезапно что-то осознав, выпустило новое постановление, которое отменяло предыдущее постановление о запрете закупок.
«Спасибо всем, кто участвовал, помогал и не мешал»
— После этого дело сдвинулось с мертвой точки. Была определена больница, которая получает помощь — № 5 (основной госпиталь для больных короновирусной инфекцией в крае).
А еще через 2−3 недели, наконец, груз дошел до назначения: расходники для ИВЛ, бесконтактные термометры, пульсоксиметры и прочее медицинское оборудование.
Итого, несмотря на все сложности, мы обеспечили создание порядка 50 дополнительных мест в нашей больнице и это очень круто!
Хочу сказать спасибо всем, кто участвовал, помогал и… не мешал.