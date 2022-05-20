Барнаульцам предлагают погрузиться в «атмосферу курорта»

10 мая в Барнауле возобновил свою работу развлекательный комплекс « Планета Q ». Как отмечают в администрации комплекса, жители и гости краевого центра могут погрузиться в атмосферу курорта, так как все бассейны «Планеты Q» имеют систему подогрева, а температура поддерживается на уровне от +30 до + 32 градусов Цельсия.

Кроме того, «Планета Q» отлично подходит для отдыха с детьми: в этом сезоне организаторы подготовили специальную детскую зону с тремя бассейнами и с безопасной горкой. Каждые выходные в комплексе работают аниматоры.

На территории «Планеты Q» расположены бар, банкетный зал, пивной ресторан и терраса. В списке предоставляемых комплексом услуг — сауна, VIP-зоны, беседки, мангальные зоны и гостиница.

Стоимость посещения: взрослые — 700 рублей,

дети с 3 до 12 лет — 300 рублей,

дети до 3 лет — бесплатно.

Развлекательный комплекс «Планета Q»

Адрес: Барнаул, улица Байкальская, 47.

Часы работы — с 10:00до 21:00 ежедневно.

Контактный телефон: 8 (961) 230−2010.

Информация о стоимости действительна на момент публикации