Барнаульцам предлагают погрузиться в «атмосферу курорта»

Кроме того, «Планета Q» отлично подходит для отдыха с детьми: в этом сезоне организаторы подготовили специальную детскую зону с тремя бассейнами и с безопасной горкой. Каждые выходные в комплексе работают аниматоры.
На территории «Планеты Q» расположены бар, банкетный зал, пивной ресторан и терраса. В списке предоставляемых комплексом услуг — сауна, VIP-зоны, беседки, мангальные зоны и гостиница.
Стоимость посещения:
- взрослые — 700 рублей,
- дети с 3 до 12 лет — 300 рублей,
- дети до 3 лет — бесплатно.
Развлекательный комплекс «Планета Q»
Адрес: Барнаул, улица Байкальская, 47.
Часы работы — с 10:00до 21:00 ежедневно.
Контактный телефон: 8 (961) 230−2010.
Информация о стоимости действительна на момент публикации