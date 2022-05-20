20 мая
﻿
Жизнь

Барнаульцам предлагают погрузиться в «атмосферу курорта»

10 мая в Барнауле возобновил свою работу развлекательный комплекс «Планета Q». Как отмечают в администрации комплекса, жители и гости краевого центра могут погрузиться в атмосферу курорта, так как все бассейны «Планеты Q» имеют систему подогрева, а температура поддерживается на уровне от +30 до + 32 градусов Цельсия.

Успей насладиться жаркими днями!
Успей насладиться жаркими днями!
Развлекательный комплекс «Планета Q»

Кроме того, «Планета Q» отлично подходит для отдыха с детьми: в этом сезоне организаторы подготовили специальную детскую зону с тремя бассейнами и с безопасной горкой. Каждые выходные в комплексе работают аниматоры.

На территории «Планеты Q» расположены бар, банкетный зал, пивной ресторан и терраса. В списке предоставляемых комплексом услуг — сауна, VIP-зоны, беседки, мангальные зоны и гостиница.

Стоимость посещения:

  • взрослые — 700 рублей,
  • дети с 3 до 12 лет — 300 рублей,
  • дети до 3 лет — бесплатно.

Развлекательный комплекс «Планета Q»

Адрес: Барнаул, улица Байкальская, 47.

Часы работы — с 10:00до 21:00 ежедневно.

Контактный телефон: 8 (961) 230−2010.


Информация о стоимости действительна на момент публикации

  • Реклама
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость