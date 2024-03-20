Барнаульцев предупреждают о возможном изменении цветности водопроводной воды

В связи с приближающимся паводком Росводоканал Барнаул напоминает горожанам о возможном изменении цвета воды. Ежегодно с приходом календарной весны талые воды с полей попадают в реку, качество исходной воды меняется, что влияет и на мутность водопроводной воды. Но это не влияет на ее качество, оно по-прежнему остаётся на высоком уровне.

Росводоканал Барнаул напоминает горожанам, что возможно изменение цвета водопроводной воды в связи с паводком.

Для водоканала паводок наступает примерно на две недели раньше начала ледохода на Оби. Несколько дней назад сотрудники водоканала уже зафиксировали первые изменения состава воды в реке, и до вскрытия льда он продолжит меняться. Этот период для специалистов очистных сооружений и лаборатории можно назвать самым «горячим» временем.

Жители могут быть спокойны — даже если цвет воды у вас дома изменился, она совершенно безопасна и соответствует нормам СанПиН, — рассказал директор по производству Росводоканал Барнаул Дмитрий Власов.

Специалисты лаборатории в течение всего года круглосуточно контролируют качество воды на всех этапах очистки, но в паводок число проверок существенно увеличивается. И даже самые незначительные изменения сразу фиксируются специалистами лаборатории. Процесс очистки воды корректируется в зависимости от показателей воды в реке.

Водоканал подготовился к паводку заранее — закуплены все необходимые реактивы, очищены подъездные пути к водозаборам и другим объектам предприятия, проведена ревизия запорной арматуры узловых водопроводных камер, водопроводных колодцев и водоразборных колонок.

Уже в середине апреля температура воды в Оби превысит +5 градусов, и водоканал вернется к привычному режиму очистки водопроводной воды.

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