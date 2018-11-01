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Жизнь
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Барнаульцев просят ответить на вопросы анкеты, чтобы улучшить город

Жителям Барнаула предлагают ответить на вопросы «Анкеты горожанина». Исследование проводят, чтобы понять, в каком состоянии находится город и выяснить, как можно его улучшить.

Барнаул зимой. Дом под Шпилем
Барнаул зимой. Дом под Шпилем
Анна Зайкова

Барнаул — это, прежде всего, мы — его граждане! Здесь мы живем, отдыхаем, работаем, вдохновляемся или разочаровываемся, создаем то, во что верим. Город влияет на нас, а мы своим действием или бездействием влияем на него, — пишут авторы анкеты.

Жителей города приглашают участвовать в исследовании, чтобы разобраться в настоящем и выбрать дорогу в будущее для Барнаула. Важно понять, нужно ли что-то менять в столице Алтайского края и в каком направлении развиваться.

«Анкета горожанина» доступна по ссылке.

Вся информация, полученная в результате исследований, будет использована только для корректных целей (анализ ситуации, выработка решений) и останется конфиденциальной, — отмечают создатели анкеты.

Анкету разработали социологи Центра Прикладной Урбанистики по запросу рабочей группы по развитию Барнаула «Территория».

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