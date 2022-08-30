Белый мишка, сладкая вата и фиксики. Компания «Нортек» устроила грандиозный праздник для первоклассников

В компании «Нортек» не обделяют вниманием не только сотрудников, но и их детей. В минувшие выходные на территории комбината шумно и весело отметили День знаний. Сколько метров сладкой ваты съели дети и взрослые, кто и чем развлекал маленьких гостей, и какие призы они получили за старания — в нашем материале.

Лучше , чем ожидали

Праздник начался днем, на аллее неподалеку от предприятия. Прямо под открытым небом расположились яркая сцена, где позже выступали артисты, а также «станции» с разными конкурсами.

Руководители компании рассказали, что организовать такое чудо для детей было не сложно и даже приятно.

Александр Баяндин,

технический директор компании «Нортек»:

— Такое событие у нас впервые. Однако мы надеемся, что скоро подобные неформальные встречи станут регулярными. Потому что дети наших работников — это наши дети, будущее компании. Кроме того, на предприятии трудятся целые семьи. Меня лично это тоже касается. Например, моя мама отдала заводу 30 лет. Так что, «Нортек», можно сказать, вырос на династиях и продолжает расти.

Александр Баяндин , технический директор компании «Нортек». Анна Зайкова.

В последние годы организация взяла курс на возрождение культурно-социальных традиций. Праздник, посвященный 1 сентября и первоклассникам — только одна из идей. Впрочем, мероприятие уже планируют проводить ежегодно.

Екатерина Голомолзина,

директор по связям с общественностью компании «Нортек»:

— Мы хотим, чтобы сотрудники знали, что завод заинтересован в развитии и готов оплачивать достойные заработные платы своим работникам. Помимо этого мы заботимся о культурном отдыхе наших сотрудников и их детей. Все с нетерпением ждали праздника, задавали много вопросов. Мы ожидаем около 300 человек, рады всем.

Екатерина Голомолзина , директор по связям с общественностью компании «Нортек». Анна Зайкова.

Площадка быстро наполнялась людьми. Возле остановок с развлечениями и сладостями формировались очереди.

Иван Полухин трудится машинистом каландра всего полгода, но уже понял, что все устраивает. В коллектив влился быстро, а зарплата вообще превзошла все ожидания. Он говорит: «Сегодня я пришел с дочкой и сыном. Старшей семь лет, пойдет в первый класс. И вот, в очереди за ватой жена с младшим сыном стоят. Ему годик. До школы еще далеко, но весело тут всем».

Иван с дочкой уже прошли несколько станций: сделали блестящий слайм, нарисовали картину, собрали мозаику. За все конкурсы получили отметку «5+», поэтому твердо намерены получить приз в финале праздника.

По стопам родителей

Не менее решительно настроен программист Сергей Баталин с дочкой Софией. Она тоже без пяти минут первоклассница. Тут, говорит собеседник, нравится и ребенку, и ему: «Я думал, будет менее масштабно».

Еще говорит, что София собирается стать ветеринаром, когда вырастет. Однако если девочка свяжет жизнь с «Нортеком», папа против не будет.

Для ребятишек подготовили не только развлекательную, но и познавательную программу.

Так, на одном из конкурсов будущий первоклассник мог изучить ПДД, а потом проверить свои знания и получить приз. А еще погонять на велосипеде или самокате. Конечно, с соблюдением всех мер безопасности.

Геннадий Кузнецов,

начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД МВД России по Алтайскому краю:

— Наша «точка» состоит из нескольких этапов: эстафеты, мастер-класса по изготовлению светоотражающих элементов, викторины и профилактической беседы с мультфильмами. Будущим школьникам очень важно уяснить, что через дорогу нужно переходить не торопясь, на зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу. А родителям выбрать не самый короткий, а самый безопасный маршрут для своего ребенка.

Компания «Нортек» устроила грандиозный праздник для первоклассников. Анна Зайкова.

Напарником Геннадия Кузнецова был лис Флеш. Он раздавал самым старательным детишкам наклейки.

Кстати, лисенок был не единственным добрым зверем на празднике. Внимание и больших, и маленьких завоевал огромный белый медведь. Его оранжевые глаза и мягкая шерсть бросались в глаза и манили обняться. В итоге, малыши «облепили» мишку и ходили вместе с ним.

Следующими атрибутами веселья были воздушные шарики в корпоративных цветах компании — синем и оранжевом и аква-гримм для всех желающих.

Ребята могли перевоплотиться в тигренка, бабочку или другого любимого зверя.

Компания «Нортек» устроила грандиозный праздник для первоклассников. Анна Зайкова.

У сборщика покрышек Егора Асеева в «Нортеке» уже приличный стаж — семь лет службы. Говорит, что все нравится: обязанности, зарплата, коллеги. Сюда привел дочку-третьеклассницу, чтобы развлечь, и самому пообщаться с родным коллективом в неформальной обстановке. Вспоминает, что недавно за счет компании детей сотрудников возили в Новосибирский зоопарк, так что скучать не приходится.

Неподалеку семья Ичиных. Ее глава Алексей — начальник участка плановых ремонтов. Он трудится в «Нортеке» шесть лет. Среди преимуществ компании называет заботу предприятия о коллективе, достойную зарплату и стабильность.

Старший сын пойдет в первый класс только в следующем году, но повеселиться пришел уже в этом. Мальчик смирно стоит в очереди на станцию, где создают слаймы — излюбленную детскую игрушку. Младший ребенок Ичиных пока поддерживает брата на руках у мамы.

Компания «Нортек» устроила грандиозный праздник для первоклассников. Анна Зайкова.

Танцы , песни , слаймы

Муж Алены, нашей следующей знакомой, машинист. Она говорит: «Не нравилось бы тут, не работал бы столько лет». Женщина пришла с двумя дочерями. Обе улыбаются.

Старшая Соня похвасталась свежесделанным слаймом. Он розовый и весь в блестках. Девочка стесняется, но говорит: «Все нравится, пойду на какую-нибудь еще игру».

На другой стороне аллеи, на сцене веселятся фиксики. В качестве музыки — песни из мультфильма. Толпа ребятишек повторяет движения за аниматорами. Слышны смех и гул. Чтобы сберечь уши, лучше отойти подальше.

Компания «Нортек» устроила грандиозный праздник для первоклассников. Анна Зайкова.

Факт Завод занимает 1 место в стране по объему выпуска сельскохозяйственных и индустриальных шин. 4 место по выпуску грузовых и легко грузовых шин.

Продажа шин осуществляется как на территории РФ через дилерскую и филиальную сети , так и в другие страны мира.

Детям вулканизаторщика Вадима Степанова десять и шесть лет. Пока мы разговаривали, Вадим с супругой смиренно наблюдали за тем, как их чада проходят конкурс от алтайского отделения «Лизы Алерт». Он тоже был направлен на безопасность ребят. Им рассказывали, как вести себя и не паниковать, если потерялся.

Семья сразу решила прийти на праздник, вспомнив опыт поездки в Новосибирск. Мужчина говорит: «Уровень организации достойный».

Компания «Нортек» устроила грандиозный праздник для первоклассников. Анна Зайкова.

Коллега Степанова, Владимир Волков пришел на Шинный комбинат в далеком 2000-м году, сразу после училища. За это время произошел не только карьерный рост, но и рождение сына. Ему как раз семь. Мальчик пока только робко осматривается, держась за руки мамы и папы. И спрашивает, где можно купить сладкую вату.

Факт За 2021 год было смонтировано и запущено 12 крупных промышленных линий:

Установлено и запущено две линии типа АПЕКС.

Смонтирована и запущена линия резиносмешения типа ДУПЛЕКС. Этот современный высокотехнологичный агрегат , который не только улучшит качество продукции , но окажет существенное положительное влияние на экономический кластер города и края в целом. На церемонии первого запуска «Дуплекс» присутствовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

который не только улучшит качество продукции но окажет существенное положительное влияние на экономический кластер города и края в целом. На церемонии первого запуска «Дуплекс» присутствовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В 2022 году Нортек вступил в Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости».

Ее, кстати, раздавали бесплатно и детям, и взрослым. Со сладким шариком стоял каждый второй. Например, машинист Кирилл Голиневский. Он подъехал только что с двумя дочерями-погодками. Одной шесть лет, другой семь. Мужчине дали выходной, чтобы он мог провести время с детьми. Довольный папа признался, что если его детишки годы спустя устроятся в «Нортек», он будет только рад.

Стоит отметить, что праздник от предприятия посетили и семьи из социально незащищенных групп.

Компания «Нортек» устроила грандиозный праздник для первоклассников. Анна Зайкова.

Светлана Жиркова,

заместитель главы администрации Ленинского района по социальным вопросам:

— Мы сотрудничаем с предприятием «Нортек» уже во второй раз. Компания принимает активное участие в решении социальных вопросов. Мы выражаем предприятию огромную благодарность.