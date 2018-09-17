Бесплатные мастер-классы, театральное представление и открытие выставки ждут барнаульцев в школе искусств

23 сентября школа искусств «Нагорная» (ул. Аванесова, 30), открывшаяся в этом году при одноименной галерее, приглашает барнаульцев на день открытых дверей.

День открытых дверей начнется в 12.00 и завершится в 16.00.

Организаторы отмечают, что приехать можно в любое удобное время, так как присоединиться к мастер-классам можно в любой момент.

23 сентября гостей дня открытых дверей ждут:

открытие выставки работ педагогов школы ( 12.00−13.00);

12.00−13.00); театрализованная программа «открытый микрофон» от преподавателей театрального направления школы ( 12.00−13.00);

12.00−13.00); открытые бесплатные мастер-классы по живописи от преподавателей школы ( 13.00−16.00);

13.00−16.00); открытые бесплатные мастер-классы по актерскому мастерству от преподавателей школы ( 13.00−16.00).

Вход на день открытых дверей свободный.

День открытых дверей. Источник: Галлерея «Нагорная» День открытых дверей. Источник: Галлерея «Нагорная» День открытых дверей. Источник: Галлерея «Нагорная»

Подробности по телефону 8−963−578−11−78 или в профиле школы в «Инстаграме» @nagornayagallery

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