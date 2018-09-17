Читайте нас в соцсетях
17 сентября 11°C
Новости
Вся лента
Жизнь
71

Бесплатные мастер-классы, театральное представление и открытие выставки ждут барнаульцев в школе искусств

23 сентября школа искусств «Нагорная» (ул. Аванесова, 30), открывшаяся в этом году при одноименной галерее, приглашает барнаульцев на день открытых дверей.

День открытых дверей.
День открытых дверей.
Источник: Галлерея "Нагорная"

День открытых дверей начнется в 12.00 и завершится в 16.00.

Организаторы отмечают, что приехать можно в любое удобное время, так как присоединиться к мастер-классам можно в любой момент.

23 сентября гостей дня открытых дверей ждут:

  • открытие выставки работ педагогов школы (12.00−13.00);
  • театрализованная программа «открытый микрофон» от преподавателей театрального направления школы (12.00−13.00);
  • открытые бесплатные мастер-классы по живописи от преподавателей школы (13.00−16.00);
  • открытые бесплатные мастер-классы по актерскому мастерству от преподавателей школы (13.00−16.00).

Вход на день открытых дверей свободный.

День открытых дверей.
День открытых дверей.
Источник: Галлерея «Нагорная»
День открытых дверей.
День открытых дверей.
Источник: Галлерея «Нагорная»
День открытых дверей.
День открытых дверей.
Источник: Галлерея «Нагорная»

Подробности по телефону 8−963−578−11−78 или в профиле школы в «Инстаграме» @nagornayagallery

(12+)

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка