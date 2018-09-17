Бесплатные мастер-классы, театральное представление и открытие выставки ждут барнаульцев в школе искусств

День открытых дверей начнется в 12.00 и завершится в 16.00.
Организаторы отмечают, что приехать можно в любое удобное время, так как присоединиться к мастер-классам можно в любой момент.
23 сентября гостей дня открытых дверей ждут:
- открытие выставки работ педагогов школы (12.00−13.00);
- театрализованная программа «открытый микрофон» от преподавателей театрального направления школы (12.00−13.00);
- открытые бесплатные мастер-классы по живописи от преподавателей школы (13.00−16.00);
- открытые бесплатные мастер-классы по актерскому мастерству от преподавателей школы (13.00−16.00).
Вход на день открытых дверей свободный.
День открытых дверей.
Источник: Галлерея «Нагорная»
День открытых дверей.
Источник: Галлерея «Нагорная»
День открытых дверей.
Источник: Галлерея «Нагорная»
Подробности по телефону 8−963−578−11−78 или в профиле школы в «Инстаграме» @nagornayagallery
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