Безумно веселая галерея ужасов: как в ТРЦ «Арена» прошел Хэллоуин

Страшные и одновременно с этим милые и веселые костюмы примерили на себя не только маленькие дети, но и их родители!
Маленькие гости, которые не успели подготовиться к празднику также не остались без внимания! Профессиональные аквагримеры в считанные минуты преобразили юных участников праздника в добрых вампиров, загадочных фей и забавных скелетов.
А прямо на первом этаже бродили пираты и мумии, ведьмы и персонажи из известных фильмов, с которыми можно было не только фотографироваться, но и обниматься и весело танцевать!