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Безумно веселая галерея ужасов: как в ТРЦ «Арена» прошел Хэллоуин

28 октября в центральном атриуме гости торгово-развлекательного центра встречали один из самых страшных праздников Halloween!

Хэллоуин в ТРЦ «Арена».
Хэллоуин в ТРЦ «Арена».
Фото: Корнеев Виталий

Страшные и одновременно с этим милые и веселые костюмы примерили на себя не только маленькие дети, но и их родители!

Маленькие гости, которые не успели подготовиться к празднику также не остались без внимания! Профессиональные аквагримеры в считанные минуты преобразили юных участников праздника в добрых вампиров, загадочных фей и забавных скелетов.

А прямо на первом этаже бродили пираты и мумии, ведьмы и персонажи из известных фильмов, с которыми можно было не только фотографироваться, но и обниматься и весело танцевать!

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