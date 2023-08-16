Биатлон - весь комплект медалей

В минувшие выходные дни в Новосибирске состоялось открытое первенство Новосибирской области по летнему биатлону, в котором приняли участие более 200 юных биатлонистов 11-14 летнего возраста из 6 регионов России: Сахалинская область, Камчатский край, Омская область, Кемеровская область, Алтайский край и Новосибирская область. Программа соревнований состояла из спринтерской гонки (Кросс-спринт) с и индивидуальная гонка (Роллеры) включающая четыре огневых рубежа.

В числе участников были и представители Алтайского края, воспитанники Барнаульской федерации биатлона Евгений Беспаликов и Макар Токарев, тренирующиеся у Ковалева Сергея. Представители Алтайского биатлона, достойно выступили, на деле показав всем участникам соревнований, что «воевать » можно не числом, а уменьем.

Макар Беспаликов. Фото предоставлено федерацией биатлона. Победитель и призер открытого первенства Новосибирской области. Фото предоставлено федерацией биатлона. Евгений Беспаликов в центре. Фото предоставлено федерацией биатлона.

Наши ребята увезли на Алтай 3 медали, полный комплект: золото, серебро и бронзу.

Евгений Беспаликов выиграл спринтерскую гонку и стал бронзовым призеров в индивидуальной гонке, Макар Токарев в упорной борьбе выиграл серебряную медаль в индивидуальной гонке.

Информационная поддержка представителей Алтайского края – ОАО Барнаульский пивоваренный завод.