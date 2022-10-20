20 октября
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Жизнь

Биатлон -золотой дубль

В первой декаде октября в Рязани проходил финальный этап кубка России по летнему биатлону среди ветеранов.

Обладатель кубка России 2022 г. Сергей Рыбин, президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, Обладатель кубка России 2022 г. Иван Лыжин, Олег Плотников Алтайский край.
Обладатель кубка России 2022 г. Сергей Рыбин, президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, Обладатель кубка России 2022 г. Иван Лыжин, Олег Плотников Алтайский край.
Фото: ГСОО «Барнаульская федерация биатлона»

Летний кубок России состоял из 20 стартов, из них в зачет шли 12 стартов, соревнования проходили в 6 городах России, в период с 15 июля по 9 октября. Состав участников более чем серьезный — 140 биатлонистов-ветеранов из 25 регионов страны.

В соревнованиях принимали участие Алтайские биатлонисты, из них двое стали победителями Кубка России в своих возрастных группах — это Иван Лыжин и Сергей Рыбин. Олег Плотников занял 14 место в своей группе из 45 участников. Все наши биатлонисты — представители АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая». В командном зачете сборная Алтайского края заняла почетное 6 место.

Фото: ГСОО «Барнаульская федерация биатлона»

ГСОО «Барнаульская федерация биатлона» и АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» поздравляют с успешным выступлением наших биатлонистов, желаем успехов в предстоящем зимнем сезоне.

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