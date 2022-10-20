Биатлон -золотой дубль

В первой декаде октября в Рязани проходил финальный этап кубка России по летнему биатлону среди ветеранов.

Летний кубок России состоял из 20 стартов, из них в зачет шли 12 стартов, соревнования проходили в 6 городах России, в период с 15 июля по 9 октября. Состав участников более чем серьезный — 140 биатлонистов-ветеранов из 25 регионов страны.

В соревнованиях принимали участие Алтайские биатлонисты, из них двое стали победителями Кубка России в своих возрастных группах — это Иван Лыжин и Сергей Рыбин. Олег Плотников занял 14 место в своей группе из 45 участников. Все наши биатлонисты — представители АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая». В командном зачете сборная Алтайского края заняла почетное 6 место.

Фото: ГСОО «Барнаульская федерация биатлона»

ГСОО «Барнаульская федерация биатлона» и АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» поздравляют с успешным выступлением наших биатлонистов, желаем успехов в предстоящем зимнем сезоне.