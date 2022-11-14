14 ноября
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Жизнь

Билайн бизнес и ООО «Иркутская нефтяная компания» испытали выделенную сеть LTE

Специалисты билайн бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») развернули на промышленных объектах ООО «Иркутская нефтяная компания» системы корпоративной частной сети на базе технологии сотовой связи 4-го поколения, известной как Private LTE (pLTE1).

Добыча нефти.
Добыча нефти.
Изображение от ArtPhoto_studio на Freepik

Партнёром для демонстрации возможностей сервиса стала компания АО «ИскраУралТЕЛ», у которой есть возможности развёртывания как самого пакетного ядра (EPC2), так и сервиса PTT3, позволяющего заменить традиционные системы радиосвязи на промышленных предприятиях.

Во время тестового запуска оценивалось качество видеопотока, идущего с постоянно работающей в сети LTE 4 видеокамеры, установленной статично, а также качество передаваемого изображения с движущихся объектов. Также был протестирован сервис РТТ (push-to-talk): специалисты компаний оценивали его применение вместо раций, включая и другой функционал технологии, который заметно шире обычного радиотерминала.

Результатом проекта стала итоговая обкатка всех протестированных в течение двух недель сервисов с участием представителей АО «ИскраУралТЕЛ» и ПАО «ВымпелКом».

Герман Бородов,
директор по работе с ключевыми клиентами ПАО «ВымпелКом»:

«Данный проект поможет бизнесу выйти на новый уровень технологических возможностей на базе технологии LTE и заложить фундамент для построения глобальной „Индустрии 4.0“. Создание современной и защищенной технологической сети Private LTE (pLTE) на базе отечественных технологии в совокупности с апробированными платформенными решениями и оконечными устройствами, гарантирует для наших клиентов стабильность и высокую производительность, а также повышенный уровень безопасности при эксплуатации объектов».

1 Private LTE (pLTE) — современная технология построения беспроводных корпоративных сетей путем использования мобильной сети связи на базе LTE, которая может быть с успехом использована для цифровой трансформации в промышленном секторе.

2 EPC — Evolved Packet Core ядро пакетной сети нового поколения.

3 PTT- push-to-talk- сервис, дословно «нажми чтобы говорить».

4 LTE-стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данными.

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