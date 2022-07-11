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Жизнь

Билайн выяснил, кто в семье быстрее сможет потратить бонусные 50 Гб

В июне билайн запустил акцию* и начал дарить новым абонентам бонусные 50 Гб — они начисляются каждый месяц на протяжении года с даты подключения услуги «Дели все» или «Дели Гиги». Ко Дню семьи сервис «билайн.аналитика» выяснил, кто из семьи может быстрее их потратить.

Источник: билайн

Абсолютным лидером по количеству потребляемого трафика является молодежь студенческого возраста: абоненты 18−25 лет в среднем скачивают за месяц в 2 раза больше трафика, чем другие клиенты. С возрастом количество потребляемого трафика снижается в разы: бабушки и дедушки потребляют в 4 раза меньше трафика, чем молодежь студенческого возраста, и в два раза меньше, чем их внуки.

При этом по телефону старшие члены семьи разговаривают почти на 70% больше детей и на 40% - больше студентов. Лидером по количеству использованных минут в месяц стала возрастная категория от 35−45 лет, а меньше всего говорят по телефону дети до 18 лет. Интересно, что в среднем женщины пользуются голосовой связью в 1,5 раза больше мужчин.

Разницу в использовании интернета и голосовой связи в семье можно скомпенсировать двумя способами. Для того, чтобы получить дополнительный пакет интернета, можно воспользоваться акцией «Семейный бонусный пакет 50 ГБ». Для этого достаточно оформить новую SIM-карту билайн и до 20 августа 2022 года подключить близких к своему тарифу с помощью платной услуги «Дели ВСЁ». Пакет 50 ГБ будет предоставлен вне зависимости от количества подключенных дополнительных номеров.

Входящие в тариф пакеты минут и интернета с опцией «Дели ВСЁ» можно поделить между членами семьи и уравновесить потребление пакета: дети смогут использовать больше интернета, а родители и старшие родственники — больше минут голосовой связи.

Подробнее об акции читайте на beeline.ru

* Акция действует для новых абонентов ряда тарифов, подключившихся к сети билайн с 21 июня до 31 июля 2022 года и выполнившим условия акции. 50 ГБ начисляется ежемесячно в течение 12 месяцев с даты подключения услуги «Дели Гиги"/"Дели ВСЁ» (в зависимости от тарифа, услуга платная). Подключиться к сети билайн нужно с 21.06.2022 по 31.07.2022, подключить Услугу с 21.06.2022 по 20.08.2022. Неизрасходованный остаток ГБ не переносится на следующий месяц. При отключении Услуги участие в акции прекращается. Организатор, территория и правила — на beeline.ru.

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