Бийчанин получил 10 лет за жестокое убийство матери кочергой

Житель села Сростки в состоянии опьянения поссорился с матерью и решил ее убить.
«Нанес несколько ударов руками и ногами, а также не менее 33 ударов металлической кочергой по телу, голове, верхним и нижним конечностям», — рассказали в ведомстве.
В ходе осмотра места происшествия обнаружили более 1 кг марихуаны.
За убийство и хранение наркотиков мужчину на 10 лет отправили в колонию строгого режима.
Ранее в другом алтайском селе пенсионер на почве ревности убил возлюбленную кочергой, совком и ножом.