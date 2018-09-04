В Бийске состоялся фестиваль «Бийск Глобал Пати-2018»

Масштабный праздник, который некоторые называют неформальным днем города, прошел накануне в Бийске. Уже третий год подряд фонд Александра Прокопьева при поддержке городской администрации заряжает горожан позитивными эмоциями, устраивая грандиозное шоу.

Фестиваль стартовал в два часа дня. Одновременно на нескольких площадках. Конкурсы и мастер-классы, флешмобы и показательные выступления. Фестиваль «Бийск Глобал Пати» в очередной раз подтвердил статус единой площадки для творческого старта молодых талантов.

Участников и гостей фестиваля приехал поздравить временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко и депутат Государственной Думы Александр Прокопьев.

Закончился праздник музыкальной программой с участием известного исполнителя, финалиста «Фабрики звезд», участника шоу «Голос» барнаульца Арсения Бородина, а также запуском в небо 1500 светящихся шаров и танцевальным шоу от известной не только в России команды LARISA DANCE SHOW.