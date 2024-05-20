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Жизнь

Блогера из Рубцовска задержали на двое суток. В чем причина

Женщину из Рубцовска Олесю Дикареву задержали за пост в социальных сетях. Год назад полиция отказалась возбуждать уголовное дело из-за провокационного поста, сообщает Mash Siberia.

Женщина опубликовала пост, в котором жаловались на мужчину, занимающегося онанизмом. Полиция заинтересовалась сообщением. Причем и тем, что делал мужчина, и тем, что пост опубликовали.

Тогда экспертиза не нашла порнографии, так как член был закрыт смайликом.

Однако 19 мая полиция вновь заинтересовалась постом в канале Дикаревой, уже 20 мая в восемь утра шел обыск.

А в начале мая Олеся Дикарева опубликовала анонимное интервью, в нем якобы сотрудник полиции рассказывал своих коллег, за которые можно уехать на тюрьму. Муж Дикаревой рассказал, что на выходных она снимала сюжет о том, что рабочие бизнесмена Ерджаника Хрояна, разбирая аварийный дом, использовали экскаватор «Водоканала». Сын предпринимателя был на месте и угрожал женщине.

Ранее сообщалось, что TikTok-блогеры подали в суд из-за возможного запрета приложения.

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