25 апреля
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Жизнь

Более 3000 комплектов семян вручили единороссы барнаульским пенсионерам

Предварительные итоги социальной акции «Добрый сад» партийного проекта «Забота о старшем поколении» подвели в Барнаульском местном отделении «Единой России».

Социальная акция «Добрый сад».
Социальная акция «Добрый сад».
Фото предоставлено пресс-службой "Единой России"

В начале апреля барнаульские единороссы дали старт акции «Добрый сад», в рамках которой каждые выходные волонтёры партии выходят на площади и скверы и вручают пенсионерам семена овощных культур.

В минувшую субботу к волонтёрам присоединился депутат «Единой России» в Барнаульской гордуме Иван Огнев. Вместе с активистами он вручал семена моркови, кабачка, гороха, кукурузы, тыквы, редиса, лука и зелени.

Социальная акция «Добрый сад».
Социальная акция «Добрый сад».
Фото предоставлено пресс-службой «Единой России»
Социальная акция «Добрый сад».
Социальная акция «Добрый сад».
Фото предоставлено пресс-службой «Единой России»
Социальная акция «Добрый сад».
Социальная акция «Добрый сад».
Фото предоставлено пресс-службой «Единой России»
Социальная акция «Добрый сад».
Социальная акция «Добрый сад».
Фото предоставлено пресс-службой «Единой России»
Социальная акция «Добрый сад».
Социальная акция «Добрый сад».
Фото предоставлено пресс-службой «Единой России»

— Барнаульское местное отделение партии «Единая Россия» в апреле запустило замечательную акцию «Добрый сад» в рамках проекта «Забота о старшем поколении». На площади Народной мы проводим акцию уже во второй раз. Барнаульцы старшего возраста активно становятся участниками «Доброго сада». Мы пообщались с ними и они пообещали уже в ближайшее время посадить овощи и зелень. Надеюсь, осенью получится замечательный урожай, — отметил Иван Огнев.

Всего волонтёры партии вручили уже более 3000 комплектов семян овощей. Акцию партийцы проводили как в самом Барнауле, так в пригороде — поселке Южный и селе Лебяжье.

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