6 июля
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Жизнь

Больше половины неполадок «Ростелеком» устраняет незаметно для клиентов

По статистике «Ростелекома» более 60% неполадок сети специалисты устраняют до того, как клиенты успевают заметить изменения в работе сервисов. Еще почти в 30% случаев сотрудники связываются с клиентами и помогают решить вопрос удаленно, что сокращает время устранения неисправностей. И только в каждом десятом случае требуется выезд инженера технической службы для помощи абоненту на месте.

Больше половины неполадок «Ростелеком» устраняет незаметно для клиентов.
Больше половины неполадок «Ростелеком» устраняет незаметно для клиентов.
Источник: компания «Ростелеком».

Выявлять неисправности помогает интеллектуальная система мониторинга сети. С её помощью можно определить место и причину возникновения неполадок, благодаря чему специалисты могут быстро реагировать на риски возникновения технических проблем — как у одного клиента, так и у целой группы.

В фокусе внимания сотрудников мониторингового центра круглосуточно находятся десятки миллионов абонентских устройств и активных интернет-сессий. Умная система отслеживает одновременно около 300 параметров для каждого из пользователей: стабильность интернет-сигнала, качество и скорость Wi-Fi, пропускную способность канала, чистоту изображения и отсутствие зависаний при просмотре цифрового ТВ, исправность оборудования, актуальность программного обеспечения и многое другое.

Предиктивная система мониторинга позволяет решать самую важную задачу клиентского сервиса — обеспечивать качественные услуги. Инфраструктура связи — сложный живой организм со множеством элементов, поэтому в этом процессе каждую минуту участвуют тысячи наших специалистов: от инженеров, которые отвечают за исправность коммуникаций под землей и даже под водой, до специалистов мониторингового центра. Они заботятся о том, чтобы на сети не возникало неполадок, но если это и произошло, то делают все возможное, чтобы оперативно их исправить. Наряду с постоянной модернизацией нашей цифровой инфраструктуры такой подход позволяет обеспечивать высокое качество домашнего интернета и других цифровых услуг. Пока вы звоните близким по видеосвязи, смотрите фильмы онлайн, играете в компьютерные игры, мы узнаем о возможных неполадках и устраняем их в большинстве случаев до того, как вы их замечаете, — рассказал директор по клиентскому сервису «Ростелекома» Евгений Жукович.

Цифровая инфраструктура «Ростелекома» охватывает около 40 млн домохозяйств страны — это более 70% от их общего количества. Компания активно расширяет сеть и совершенствует качество обслуживания. Благодаря этому клиенты по всей стране могут пользоваться современными и удобными телеком-сервисами.

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