Будет жарко! Представители сборной России по классическому волейболу поборются за 150 тысяч рублей

Комплекс Открытых Бассейнов «Пляж», Центр пляжных видов спорта и Парк спорта А. Смертина приглашают на турнир по пляжному волейболу памяти Сергея Маркова.

Сергей Александрович Марков — легенда алтайского волейбола, долгие годы он был тренером ВК «Университет».

Турнир проводится традиционно и в 2022 году в нем примут участие представители сборной России по классическому волейболу:

Сергей Савин , «Локомотив» ( Новосибирск). Серебряный призёр Кубка Европейской конфедерации волейбола , Чемпион России , серебряный и бронзовый призёр чемпионата России.

, «Локомотив» Новосибирск). Серебряный призёр Кубка Европейской конфедерации волейбола Чемпион России серебряный и бронзовый призёр чемпионата России. Кирилл Клец , «Кузбасс» ( Кемерово). Игрок сборной России на Евро-2021.

, «Кузбасс» Кемерово). Игрок сборной России на Евро-2021. Федор Воронков , «Зенит» ( Санкт-Петербург). Обладатель Кубка России , Бронзовый призёр клубного чемпионата мира , Серебряный призёр Чемпионата России , Обладатель Суперкубка России , Серебряный призёр молодежного чемпионата мира U-23 , Победитель Лиги наций.

, «Зенит» Санкт-Петербург). Обладатель Кубка России Бронзовый призёр клубного чемпионата мира Серебряный призёр Чемпионата России Обладатель Суперкубка России Серебряный призёр молодежного чемпионата мира U-23 Победитель Лиги наций. Даянов Руслан — Мастер спорта ( пляжный волейбол). Серебряный и бронзовый призер чемпионатов России.

Среди участников команды из городов: Барнаул, Новосибирск, Кемерово, Омск, Челябинск, Томск, Королев, Пермь, Екатеринбург, Березовский, Бочкари.

В этом году Победитель получит 150 тысяч рублей!

Приглашаем всех любителей волейбола 24−26 июня в КОБ «Пляж» по адресу: г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 12 В, с 10:00 насладиться игрой.