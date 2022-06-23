23 июня
﻿
Жизнь

Будет жарко! Представители сборной России по классическому волейболу поборются за 150 тысяч рублей

Комплекс Открытых Бассейнов «Пляж», Центр пляжных видов спорта и Парк спорта А. Смертина приглашают на турнир по пляжному волейболу памяти Сергея Маркова.

КОБ «Пляж»

Сергей Александрович Марков — легенда алтайского волейбола, долгие годы он был тренером ВК «Университет».

Турнир проводится традиционно и в 2022 году в нем примут участие представители сборной России по классическому волейболу:

  • Сергей Савин, «Локомотив» (Новосибирск). Серебряный призёр Кубка Европейской конфедерации волейбола, Чемпион России, серебряный и бронзовый призёр чемпионата России.
  • Кирилл Клец, «Кузбасс» (Кемерово). Игрок сборной России на Евро-2021.
  • Федор Воронков, «Зенит» (Санкт-Петербург). Обладатель Кубка России, Бронзовый призёр клубного чемпионата мира, Серебряный призёр Чемпионата России, Обладатель Суперкубка России, Серебряный призёр молодежного чемпионата мира U-23, Победитель Лиги наций.
  • Даянов Руслан — Мастер спорта (пляжный волейбол). Серебряный и бронзовый призер чемпионатов России.

Среди участников команды из городов: Барнаул, Новосибирск, Кемерово, Омск, Челябинск, Томск, Королев, Пермь, Екатеринбург, Березовский, Бочкари.

В этом году Победитель получит 150 тысяч рублей!

Приглашаем всех любителей волейбола 24−26 июня в КОБ «Пляж» по адресу: г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 12 В, с 10:00 насладиться игрой.

  • Реклама
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость