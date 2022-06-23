Будет жарко! Представители сборной России по классическому волейболу поборются за 150 тысяч рублей

Сергей Александрович Марков — легенда алтайского волейбола, долгие годы он был тренером ВК «Университет».
Турнир проводится традиционно и в 2022 году в нем примут участие представители сборной России по классическому волейболу:
- Сергей Савин, «Локомотив» (Новосибирск). Серебряный призёр Кубка Европейской конфедерации волейбола, Чемпион России, серебряный и бронзовый призёр чемпионата России.
- Кирилл Клец, «Кузбасс» (Кемерово). Игрок сборной России на Евро-2021.
- Федор Воронков, «Зенит» (Санкт-Петербург). Обладатель Кубка России, Бронзовый призёр клубного чемпионата мира, Серебряный призёр Чемпионата России, Обладатель Суперкубка России, Серебряный призёр молодежного чемпионата мира U-23, Победитель Лиги наций.
- Даянов Руслан — Мастер спорта (пляжный волейбол). Серебряный и бронзовый призер чемпионатов России.
Среди участников команды из городов: Барнаул, Новосибирск, Кемерово, Омск, Челябинск, Томск, Королев, Пермь, Екатеринбург, Березовский, Бочкари.
В этом году Победитель получит 150 тысяч рублей!
Приглашаем всех любителей волейбола 24−26 июня в КОБ «Пляж» по адресу: г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 12 В, с 10:00 насладиться игрой.