11 апреля
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Жизнь

Чай с пирогами и новый мессенджер: «Ростелеком» обучил пенсионеров из Барнаула общению в Telegram

«Ростелеком» провел для пенсионеров из Барнаула урок знакомства с мессенджером Telegram. Встреча с участниками Алтайского регионального Центра «серебряного» волонтерства прошла в рамках социального проекта «Азбука интернета» по обучению компьютерной грамотности людей зрелого возраста.

Урок знакомства с мессенджером Telegram для людей зрелого возраста.
Урок знакомства с мессенджером Telegram для людей зрелого возраста.
ПАО "Ростелеком"

«Старшему поколению непросто перестроиться в быстро меняющихся условиях жизни, особенно когда приходится расставаться с привычным, искать ему замену. Мы решили помочь преодолеть одну из таких проблем и поделились еще одним способом общения в онлайне. Обучение постарались провести в комфортных условиях — с чаем, пирогами и душевными разговорами», — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

На встрече представитель «Ростелекома» Полина Азмеева рассказала, как с помощью учебного пособия «Азбука интернета» и одноименного сайта можно самостоятельно обучаться работе на компьютере и в интернете. После чего познакомила волонтеров с новым для них мессенджером. Пенсионеры узнали, как зарегистрироваться в Telegram, пригласить друзей, создать группу, записать видео или звуковое сообщение и о других возможностях программы.

Полина Азмеева.
Полина Азмеева.
ПАО «Ростелеком»
Урок знакомства с мессенджером Telegram для людей зрелого возраста.
Урок знакомства с мессенджером Telegram для людей зрелого возраста.
ПАО «Ростелеком»
Урок знакомства с мессенджером Telegram для людей зрелого возраста.
Урок знакомства с мессенджером Telegram для людей зрелого возраста.
ПАО «Ростелеком»
Урок знакомства с мессенджером Telegram для людей зрелого возраста.
Урок знакомства с мессенджером Telegram для людей зрелого возраста.
ПАО «Ростелеком»
Урок знакомства с мессенджером Telegram для людей зрелого возраста.
Урок знакомства с мессенджером Telegram для людей зрелого возраста.
ПАО «Ростелеком»
Урок знакомства с мессенджером Telegram для людей зрелого возраста.
Урок знакомства с мессенджером Telegram для людей зрелого возраста.
ПАО «Ростелеком»

В завершении «Ростелеком» устроил для женщин-волонтеров чаепитие с осетинскими пирогами, во время которого участники делились впечатлениями от знакомства с пособием «Азбука интернета» и новым каналом виртуального общения.

«В Алтайском крае в нашей организации работают почти две тысячи волонтеров, всего 130 отрядов. Общение между отрядами обычно шло в соцсетях и чатах. Мы как раз искали новый канал для коммуникации и очень благодарны за урок знакомства с Telegram. Сразу после урока создали в нем свою группу „Серебро Алтая“, в которой уже активно общаются 36 человек», — сообщила руководитель регионального Центра «серебряного» волонтерства Ольга Степанова.

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