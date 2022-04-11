Чай с пирогами и новый мессенджер: «Ростелеком» обучил пенсионеров из Барнаула общению в Telegram

«Ростелеком» провел для пенсионеров из Барнаула урок знакомства с мессенджером Telegram. Встреча с участниками Алтайского регионального Центра «серебряного» волонтерства прошла в рамках социального проекта «Азбука интернета» по обучению компьютерной грамотности людей зрелого возраста.

«Старшему поколению непросто перестроиться в быстро меняющихся условиях жизни, особенно когда приходится расставаться с привычным, искать ему замену. Мы решили помочь преодолеть одну из таких проблем и поделились еще одним способом общения в онлайне. Обучение постарались провести в комфортных условиях — с чаем, пирогами и душевными разговорами», — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

На встрече представитель «Ростелекома» Полина Азмеева рассказала, как с помощью учебного пособия «Азбука интернета» и одноименного сайта можно самостоятельно обучаться работе на компьютере и в интернете. После чего познакомила волонтеров с новым для них мессенджером. Пенсионеры узнали, как зарегистрироваться в Telegram, пригласить друзей, создать группу, записать видео или звуковое сообщение и о других возможностях программы.

Полина Азмеева. ПАО «Ростелеком» Урок знакомства с мессенджером Telegram для людей зрелого возраста. ПАО «Ростелеком» Урок знакомства с мессенджером Telegram для людей зрелого возраста. ПАО «Ростелеком» Урок знакомства с мессенджером Telegram для людей зрелого возраста. ПАО «Ростелеком» Урок знакомства с мессенджером Telegram для людей зрелого возраста. ПАО «Ростелеком» Урок знакомства с мессенджером Telegram для людей зрелого возраста. ПАО «Ростелеком»

В завершении «Ростелеком» устроил для женщин-волонтеров чаепитие с осетинскими пирогами, во время которого участники делились впечатлениями от знакомства с пособием «Азбука интернета» и новым каналом виртуального общения.