23 мая
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Жизнь

Чем апартаменты отличаются от квартиры

Стараясь угодить различным категориям клиентов, строительные компании сегодня предлагают разнообразные виды недвижимости. Апартаменты юридически являются нежилым помещением, в них нельзя прописаться, а в остальном данный объект полностью готов для проживания. Чаще всего такая недвижимость используется для сдачи в аренду, иногда на уровне гостиничного сервиса. Неоспоримым преимуществом апартаментов является их более низкая стоимость по сравнению с квартирой. Разница может достигать 15−20%. Кроме того, в большинстве случаев данный вид недвижимости представлен в центре города с развитой инфраструктурой и удобной транспортной развязкой. В агентстве «ДамВамДом» можно быстро найти квартиру или апартаменты в любом районе Новосибирска.

Недвижимость. Ключи от квартиры.
Недвижимость. Ключи от квартиры.
СС0

Апартаменты имеют ряд существенных отличий от квартиры. Данный вид недвижимости облагается более высоким налогом на имущество, вопросы о содержании общего имущества принимаются без участия жильцов, законом не установлены жесткие требования по техническому обеспечению здания и созданию инфраструктуры. Капитальный ремонт осуществляется за счет собственников. При покупке апартаментов в ипотеку нельзя использовать материнский капитал, льготные программы кредитования, другие меры государственной поддержки. А также для покупателей такой недвижимости не действуют налоговые вычеты. Апартаменты не считаются единственным жильем и могут быть изъяты за долги. Взаимоотношения с соседями не регулируются законом о тишине или другими актами. Апартаменты подойдут людям, которые имеют другое жилье, в котором они зарегистрированы.

Недостатки апартаментов явно прослеживаются в основных отличиях данного вида недвижимости от квартиры. Статус нежилого объекта лишает собственника всех законных прав, которыми обладает владелец жилья. Коммунальные и эксплуатационные расходы будут выше, а какие-либо льготы и субсидии использовать нельзя. Мнение жильцов по поводу размещения в здании других организаций никто не спрашивает. Большинство апартаментов не имеют балконов и лоджий. Также на данный вид недвижимости не распространяются санитарные нормы, защищающие собственников жилья.

Найти подходящее жилье в новостройках Новосибирска поможет проект «ДамВамДом». Агентство специализируется именно на новостройках, несколько лет следит за строительным рынком в регионе, обладает всей необходимой информацией о застройщиках и объектах.

  • Другими преимуществами сервиса являются:
  • Доступ к специальным предложениям от строителей и банков
  • Постоянное развитие проекта и добавление новых функций
  • Отсутствие платы за услуги для покупателей недвижимости
  • Размещение подробных обзоров на все новостройки города

В России сегодня действует ряд ипотечных программ с низкой процентной ставкой, которая субсидируется за счет государства. Льготная ипотека на новостройку позволит купить строящуюся или готовую квартиру у застройщика под 9% годовых на сумму до 12 000 000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге, до 6 000 000 рублей — в остальных регионах. Особых требований к заемщику не предъявляется. Семейная ипотека рассчитана на семьи, где есть ребенок, родившийся после 1 января 2018 года, или ребенок-инвалид. По этой программе купить можно квартиру или построить дом, а также рефинансировать уже имеющийся ипотечный кредит со ставкой до 6% годовых. Кроме того, есть специальная региональная ипотека для ДФО под 2%, сельская ипотека со ставкой до 3%, программа на военнослужащих и работников IT-сферы.

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