Чемпионат по кикеру, дегустации и концерт: как в Барнауле прошел первый фестиваль Vienne Lion

В субботу, 22 сентября, в самом центре Барнаула прошел городской чемпионат по настольному футболу (кикеру) и первый фестиваль крафта . Идейно вдохновляющей платформой для этого стал ресторан Vienne Lion . Основная программа прошла в летней резиденции Granmulino. Организаторы обещают, что праздник точно будет ежегодным!

Первый фестиваль получился очень многогранным и веселым: отличная музыка, вкусная еда, конкурсы, турнир по кикеру, интеллектуальное казино и экскурсии по Vienne Lion. Всего в этот день в Granmulino побывали больше 650 человек.

В фестивале приняли участие более 30 известных брендов из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Новосибирска, Томска, Барнаула, Бийска, Белокурихи, Новоалтайска, Шипуново и Завьялово. С собой они привезли более 110 видов различных напитков. Жюри определили лучших мастеров крафтового дела и вручили памятные медали и дипломы победителям.

Пока одни дегустировали, другие сражались в мини-футбольных баталиях за звание чемпиона города, который организовали Михаил Рапопорт и Константин Носонов.

Гостей праздника развлекали шоу-программой от Макса «Правды». Хэдлайнеры фестиваля группа «One Day Band» исполнили для гостей свои лучшие каверы. А крутые ребята из мужской парикмахерской BIG BRO стригли всем желающим бороды и делали экспресс-обновновление прически. Food-корт для гостей фестиваля был организован рестораном «Vienne Lion», «Granmulino», «Гриль № 1».

Мероприятие прошло при поддержке информационных партнеров: «Barnaul 22», ИД «Алтапресc».

Ждем вас в гости в нашем ресторане!