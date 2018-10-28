Четверо рыбаков на Оби застряли на острове из-за сломанной моторной лодки

Вечером 27 октября за помощью к спасателям обратились рыбаки, которые отдыхали на одном из остров на реке Обь. У них сломался лодочный мотор, поэтому они не могли самостоятельно добраться до берега, сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС).

Информация о том, что на моторной лодке «Прогресс» сломался подвесной мотор, 4 рыбака просят помощи в эвакуации их с острова, на телефон оперативного дежурного поступила в 16:10. Им на помощь отправили катер со спасателями, которые оказали рыбакам помощь.

Первым рейсом, на левый берег, увезли двух мужчин 1978 года рождения и одного 1980 года рождения. Вторым рейсом отбуксировали лодку с мужчиной 1983 года рождения.

Сообщается, что рыбаки благополучно разъехались по домам, в медицинской помощи они не нуждались.