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Жизнь
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Четверо рыбаков на Оби застряли на острове из-за сломанной моторной лодки

Вечером 27 октября за помощью к спасателям обратились рыбаки, которые отдыхали на одном из остров на реке Обь. У них сломался лодочный мотор, поэтому они не могли самостоятельно добраться до берега, сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС).

Спасатели помогли рыбакам на Оби.
Спасатели помогли рыбакам на Оби.
"Инцидент Новосибирск"

Информация о том, что на моторной лодке «Прогресс» сломался подвесной мотор, 4 рыбака просят помощи в эвакуации их с острова, на телефон оперативного дежурного поступила в 16:10. Им на помощь отправили катер со спасателями, которые оказали рыбакам помощь.

Первым рейсом, на левый берег, увезли двух мужчин 1978 года рождения и одного 1980 года рождения. Вторым рейсом отбуксировали лодку с мужчиной 1983 года рождения.

Сообщается, что рыбаки благополучно разъехались по домам, в медицинской помощи они не нуждались.

Спасатели помогли рыбакам на Оби.
Спасатели помогли рыбакам на Оби.
«Инцидент Новосибирск»
Спасатели помогли рыбакам на Оби.
Спасатели помогли рыбакам на Оби.
«Инцидент Новосибирск»
Спасатели помогли рыбакам на Оби.
Спасатели помогли рыбакам на Оби.
«Инцидент Новосибирск»

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