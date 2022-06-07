Что общего у зоопарка и шинного завода «Нортек»?

В честь Дня защиты детей завод «Нортек» организовал поездку для детей своих сотрудников в Новосибирский зоопарк. 4 июня более 300 человек побывали на экскурсии в мире животных. Это более 150 детей заводчан в сопровождении мам, пап, бабушек и дедушек.

Завод впервые за долгое время организовал подобное мероприятие. Поехать могли все жалеющие, ведь предприятие оплатило саму поездку и детские билеты в страну животных со всего мира.

Также вместе с заводчанами побывать на экскурсии смогли семь детей из семей, находящихся в социально опасном положении, и три ребенка, оставшихся без попечения родителей.

Всем без исключения детям завод «Нортек» подарил фирменные рюкзачки и бейсболки с символикой предприятия.

Поездка в Новосибирский зоопарк. Фото: архив шинного завода «Нортек»

Поездка была долгожданная и незабываемая. Многие участники путешествия были в зоопарке впервые!

И дети, и взрослые получили огромный заряд бодрости, безграничное количество положительных эмоций, море впечатлений. Дети побывали на экскурсии, познакомились с редкими животными, птицами и другими обитателями удивительного зоопарка, покатались на аттракционах, полакомились мороженым!

Участники поездки выразили огромное количество слов благодарности за предоставленную возможность побывать в зоопарке, за детские улыбки и пожелали процветания заводу.

В «Нортеке» уверены, что подобные поездки станут доброй традицией на предприятии.

Поездка в Новосибирский зоопарк. Фото: архив шинного завода «Нортек»

Вот отзывы некоторых участников поездки.

Баранова Н.Г.:

— Хотелось бы поблагодарить наш завод за возможность посещения Новосибирского зоопарка. Спасибо огромное за такую экскурсию. Мы с сыном получили заряд бодрости и кучу положительных эмоций. И отдельное спасибо за подарочки.

Лоншакова Н.Н.:

— Всём огромное спасибо, очень было интересно, всё понравилось.

Самойлова Н.Е.:

— Посетили с дочкой Новосибирский зоопарк. С теплотой в душе и сердце благодарим организаторов этой поездки за полученный позитив и удовольствие. Дочка безмерно довольна и рада увиденному. Огромное спасибо. Ведь если у твоего ребенка блестят глазенки и улыбка на личике, то лучшего не надо. И это смогли подарить организаторы поездки. Ещё раз спасибо.

Зарубина С.: