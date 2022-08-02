2 августа
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Жизнь

Чтобы лето не кончалось: кинопремьеры августа в видеосервисе Wink

В новой коллекции видеосервиса Wink зрители найдут детективные драмы, экзотические приключения, олдскульный триллер, документальный звездный байопик и волшебный мультфильм для всей семьи.

Комедия «Булки» (16+) с музыкой DJ Грува и Кристиной Асмус в главной роли.
Комедия «Булки» (16+) с музыкой DJ Грува и Кристиной Асмус в главной роли.
Иллюстрация: видеосервис Wink.

Действие криминальной драмы «Игра с огнем» (18+) переносит зрителя в 1979 год. Михаил (Игорь Петренко) — обычный советский человек: трудится на фабрике и любит семью. Но его жизнь меняется, когда оказывается, что сын смертельно болен, а вылечить его может только один-единственный американский врач.

В детективном сериале «Порт» (16+) герои действуют в наше время. В центре событий — харизматичный коррумпированный таможенник Лев Гарин (Роман Маякин). Когда бесследно исчезают крупный предприниматель и его жена Ариадна (Вильма Кутавичюте), по совместительству возлюбленная Льва, перед главным героем возникает непростой выбор, что спасать — карьеру или любимую женщину.

Чтобы снять стресс после разборок, Wink предлагает посмотреть комедию «Булки» (16+) с музыкой DJ Грува и Кристиной Асмус в главной роли. Список зарубежных премьер открывает индийский исторический блокбастер «RRR: Рядом ревет революция» (12+), один из самых дорогих и при этом кассовых фильмов в истории кино Индии.

Любителям страшного кино пощекочет нервы новый фильм классика жанра Дарио Ардженто «Темные очки» (18+). Рим потрясен серией убийств молодых эскортниц. Одной из жертв маньяка — красавице Диане (Иления Пасторелли) — удается выжить, но, спасаясь от преследования, она попадает в автоаварию и теряет зрение. Документальный фильм «Джейн глазами Шарлотты» складывается из неспешных и откровенных диалогов дочери и матери о возрасте, памяти и ошибках. А еще дает возможность прочувствовать тонкую связь поколений и задуматься о собственных отношениях в семье. В Wink картина доступна с 18 августа.

Мультфильм «Забытое чудо» (6+) будет интересен не только детской аудитории. По сюжету одноклассники Дима, Настя и Гоша сбегают от экскурсионной группы в Свято-Троицкой Сергиевой лавре и отправляются искать ее сокровища. В одной из башен монастыря дети обнаруживают волшебный портал, который переносит их во времена татаро-монгольского ига и Куликовской битвы.

Даты цифровых премьер в видеосервисе Wink могут быть изменены по инициативе правообладателей.

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