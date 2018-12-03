С недавнего времени 3 декабря в России празднуют День Неизвестного Солдата. В 2014 году Правительство подписало соответствующий указ. Но дата возникла на 52 года раньше, ещё в 1966 году (а, по большому счету, в годы Великой Отечественной войны) Тогда, у стен Московского кремля в Александровском саду в 25 годовщину разгрома немецких войск под Москвой торжественно захоронили прах неизвестного солдата.
Могила Неизвестного Солдата
Этот мемориал — захоронение одного Неизвестного Солдата. Но он стал больше, чем памятником — маяком для всех тех, чьи близкие погибли во время вооруженных конфликтов, чьи родные считаются пропавшими без вести.
Ежегодно в День Неизвестного Солдата отдают дань памяти, высказывают благодарность и почтение сражавшимся предкам. К памятнику принято возлагать цветы.
Кто такой Неизвестный Солдат?
Около 26 миллионов погибших во время Великой Отечественной, и более 8 миллионов из них — военнослужащие, пишет gazeta.ru. И по мнению экспертов, несмотря на эти данные, основную часть потерь среди населения составили именно бойцы. Те, кто яростно сражался за свою страну, те, кто привел её к победе. И многие из них были похоронены «без имени».
По сообщению defendingrussia.ru, личность захороненного бойцы действительно так и не была установлена — при нем не было абсолютно никаких документов. Он был найден в одной из братских могил под Москвой. Форма без знаков отличия, ремень — значит солдат не был дезертиром.
Почему мы помним безымянного бойца?
С одной стороны, никто не знает, кто именно погребен в Александровском саду. А с другой, этот боец — символ, олицетворение всех тех, кто сражался (А ещё тех, кто без вести пропал — к памятнику часто приходят родственники тех, кто не вернулся домой).
В данном случае, имя не играет роли. Важен образ. А тот факт, что имя его неизвестно, сближает его с погибшими войнами и их семьями. В День памяти Неизвестного Солдата мы преклоняемся не столько перед ним, сколько перед всеми воевавшими.