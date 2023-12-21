24 декабря в 13:00 состоится праздничное открытие уличного катка в Парке спорта А.Смертина.

Прийти на праздничное открытие можно со своими коньками или же взять в аренду в теплом пункте проката. Размерный ряд от 25 до 46. Для самых неопытных фигуристов есть пингвины помощники.
В зимний сезон 2023-2024 в парке будут работать два катка уличный и крытый, режим работы по будням с 12 до 21 часа, суббота и воскресенье с 11 до 22 часов.
Приглашаем всех поднять настроение и открыть зимний сезон по адресу:
Парк спорта, ул.Энтузиастов 12 В.
Подробности можно уточнять в пункте проката по телефону: +7-913-272-9950
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