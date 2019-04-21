Декор дома своими руками: как сделать красивую композицию в технике ошибана

Для создания композиции вам понадобится: рамка со стеклом, цветная бумага для основы, сухоцветы, гербарий и высушенные цветы, клей, пинцет для работы с тонкими листиками.
Следует вынуть из рамки стекло и на картонную основу наклеить ваш будущий фон. Выбирайте контрастные с вашими цветами тона.
На отдельном листе примерно расположите ваши сухоцветы, в процессе работы можно будет добавлять или убирать детали.
Можно распечатать и вырезать женский силуэт, обклеив платье и шляпку лепестками роз. Можно придумать фразу, распечатать и вырезать буквы. Все зависит от вашей фантазии!
Возьмите первый листочек или лепесток, кисточкой нанесите на него клей и пинцетом приложите на «чистовик».
Композицию можно сделать в подарок или украсить ей свой дом.
Такие композиции в технике ошибана выполнили слушатели курса флористики по программе «Журналист меняет профессию»:
Материал подготовлен по проекту «Журналист меняет профессию». Организаторы конкурса: Министерство образования и науки Алтайского края, компания «Барнаулспецодежда», Константин Ганов при поддержке департамента администрации губернатора Алтайского края по информационной политике.
Юлия Семочкина