Декор дома своими руками: как сделать красивую композицию в технике ошибана

Ошибана — техника создания композиций из высушенных листьев и цветов — пришла к нам из Японии. Этот скрупулезный и ювелирный труд, который гарантированно успокоит нервы и подарит много положительных эмоций. Рассказываем, как сделать композицию для дома своими руками.

Как сделать красивую композицию в технике ошибана

Для создания композиции вам понадобится: рамка со стеклом, цветная бумага для основы, сухоцветы, гербарий и высушенные цветы, клей, пинцет для работы с тонкими листиками.

Как сделать красивую композицию в технике ошибана Юлия Семочкина. Как сделать красивую композицию в технике ошибана Юлия Семочкина.

Следует вынуть из рамки стекло и на картонную основу наклеить ваш будущий фон. Выбирайте контрастные с вашими цветами тона.

Как сделать красивую композицию в технике ошибана Юлия Семочкина. Как сделать красивую композицию в технике ошибана Юлия Семочкина.

На отдельном листе примерно расположите ваши сухоцветы, в процессе работы можно будет добавлять или убирать детали.

Как сделать красивую композицию в технике ошибана Юлия Семочкина. Как сделать красивую композицию в технике ошибана Юлия Семочкина.

Можно распечатать и вырезать женский силуэт, обклеив платье и шляпку лепестками роз. Можно придумать фразу, распечатать и вырезать буквы. Все зависит от вашей фантазии!

Как сделать красивую композицию в технике ошибана Юлия Семочкина.

Возьмите первый листочек или лепесток, кисточкой нанесите на него клей и пинцетом приложите на «чистовик».

Как сделать красивую композицию в технике ошибана Юлия Семочкина.

Композицию можно сделать в подарок или украсить ей свой дом.

Такие композиции в технике ошибана выполнили слушатели курса флористики по программе «Журналист меняет профессию»:

Материал подготовлен по проекту «Журналист меняет профессию». Организаторы конкурса: Министерство образования и науки Алтайского края, компания «Барнаулспецодежда», Константин Ганов при поддержке департамента администрации губернатора Алтайского края по информационной политике.

Юлия Семочкина