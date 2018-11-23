День Матери пройдет в ТРЦ «Огни»

Мамочек в этот день ждет:
- экспресс-макияж для поднятия настроения,
- фотосессия с подругами от профессионального фотографа,
- моментальное фото на память,
- розыгрыш билетов на концерт Валерия Леонтьева и на спектакль «Мастер и Маргарита»
- концерт от коллективов города.
Ребенка в это время будут занимать:
- Леди Баг и Супер Кот.
- Конкурсы, чтобы выиграть крутой подарок любимой мамочке.
- Мастер-класс от Hand Mad — товары для творчества, идеи подарков.
Подробную информацию о правилах проведения розыгрыша, количестве билетов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на месте у Организаторов.