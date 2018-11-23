День Матери пройдет в ТРЦ «Огни»

25 ноября в 15.00 ТРЦ «Огни» приглашает на празднования самого доброго праздника «День Матери».

Мамочек в этот день ждет: экспресс-макияж для поднятия настроения,

фотосессия с подругами от профессионального фотографа,

моментальное фото на память,

розыгрыш билетов на концерт Валерия Леонтьева и на спектакль «Мастер и Маргарита»

концерт от коллективов города.

Ребенка в это время будут занимать: Леди Баг и Супер Кот.

Конкурсы , чтобы выиграть крутой подарок любимой мамочке.

чтобы выиграть крутой подарок любимой мамочке. Мастер-класс от Hand Mad — товары для творчества , идеи подарков.

Подробную информацию о правилах проведения розыгрыша, количестве билетов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на месте у Организаторов.