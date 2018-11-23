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День Матери пройдет в ТРЦ «Огни»

25 ноября в 15.00 ТРЦ «Огни» приглашает на празднования самого доброго праздника «День Матери».

День матери.
День матери.
Источник: ТРЦ "Огни"
Мамочек в этот день ждет:
  • экспресс-макияж для поднятия настроения,
  • фотосессия с подругами от профессионального фотографа,
  • моментальное фото на память,
  • розыгрыш билетов на концерт Валерия Леонтьева и на спектакль «Мастер и Маргарита»
  • концерт от коллективов города.
Ребенка в это время будут занимать:

Подробную информацию о правилах проведения розыгрыша, количестве билетов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на месте у Организаторов.

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