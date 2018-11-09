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Жизнь
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Денежные переводы по почте хочет контролировать финразведка

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает контролировать крупные почтовые денежные переводы и некоторые платежи, передает «Интерфакс». Заниматься этим должен Росфинмониторинг.

Деньги. Карта.
Деньги. Карта.
СС0

Авторы инициативы предлагают контролировать переводы по почте, которые равны или превышают сумму в 100 тысяч рублей (либо эквивалент в валюте). А также денежные операции за счет средств абонента, внесенных за услуги телефонной связи, объемом свыше 50 тысяч рублей, за исключением непосредственной оплаты услуг связи.

Предлагается контролировать сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей и финансирование некоммерческих организаций иностранными или международными структурами на сумму от 100 тысяч рублей.

Еще Росфинмониторинг будет контролировать покупки граждан на сумму свыше 600 тысяч рублей и в целом компании, которые оказывают любые консультационные услуги в сфере недвижимости (например, аренда).

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