Депутат Госдумы Александр Терентьев поздравляет жителей Алтайского края с Новым Годом

Каждый раз он приходит к нам ярко, манит блеском снежинок и яркими огнями гирлянд, напоминая, что жизнь полна чудес. И каждый раз, провожая уходящий год мы вздыхаем с облегчением, в надежде, что всё плохое останется в прошлом. Сегодня мы понимаем, что просто перевернуть лист календаря не получится. Желаю, чтобы в 2023-ем всем нам было легче, чтобы хватило сил, здоровья, воли, терпения пережить любые невзгоды. Все мы сильно ждём добрых перемен и искренне верим, что так оно и будет.

Крепкого здоровья, семейного благополучия Вам и Вашим близким, будьте открыты удаче и никогда не сдавайтесь!