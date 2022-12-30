30 декабря
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Жизнь

Депутат Госдумы Александр Терентьев поздравляет жителей Алтайского края с Новым Годом

Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Новым Годом!

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Фото предоставлено партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».

Каждый раз он приходит к нам ярко, манит блеском снежинок и яркими огнями гирлянд, напоминая, что жизнь полна чудес. И каждый раз, провожая уходящий год мы вздыхаем с облегчением, в надежде, что всё плохое останется в прошлом. Сегодня мы понимаем, что просто перевернуть лист календаря не получится. Желаю, чтобы в 2023-ем всем нам было легче, чтобы хватило сил, здоровья, воли, терпения пережить любые невзгоды. Все мы сильно ждём добрых перемен и искренне верим, что так оно и будет.

Крепкого здоровья, семейного благополучия Вам и Вашим близким, будьте открыты удаче и никогда не сдавайтесь!

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