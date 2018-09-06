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Детский фонд, театр кукол и «Ростелеком» показали сказку особенным алтайским детям

«Ростелеком» в партнерстве с региональным отделением «Российского детского фонда» и Алтайским государственным театром кукол «Сказка» организовали для детей больных ДЦП премьерный показ сказки. Спектакль состоялся в Краевом детском психоневрологическом санатории Барнаула.

Спектакль-сказка «Лягушка-путешественница»
Спектакль-сказка «Лягушка-путешественница»
Фото: архив компании "Ростелеком"

Спектакль-сказка «Лягушка-путешественница»
Спектакль-сказка «Лягушка-путешественница»
Фото: архив компании «Ростелеком»
Артисты привезли в актовый зал санатория театральный реквизит, кукол и соорудили импровизированную сцену. «Ростелеком» позаботился о праздничном оформлении помещения шарами, фигурками «Смешариков» и подарках для маленьких зрителей.

«Лягушку-путешественницу» алтайского режиссера Павла Овсянникова театр кукол готовит к открытию очередного театрального сезона. У детского фонда и кукольного театра стало традицией показывать спектакли детям из социальных учреждений до официальной премьеры.

Оксана Овчинникова,
руководитель Алтайского краевого отделения «Российского детского фонда»:

В психоневрологическом санатории проходят реабилитацию дети с ДЦП 3−14 лет из городов и районов Алтайского края. Большинство прибывших встречают новый учебный год в лечебном учреждении. Мы решили поддержать маленьких пациентов, поднять настроение. К тому же дети — благодарная публика. Став первыми зрителями, они помогают актерам понять, насколько убедительны их персонажи. Спасибо нашему партнеру — «Ростелекому» за помощь в организации праздника.

Спектакль-сказку вместе с родителями посмотрели сорок пациентов санатория. История хвастливой квакушки, мечтавшей полететь с птицами на юг, вызвала у детей восторг. Пронизанная сказочным оптимизмом постановка получилась легкой и смешной.

Спектакль-сказка «Лягушка-путешественница»
Спектакль-сказка «Лягушка-путешественница»
Фото: архив компании «Ростелеком»
Спектакль-сказка «Лягушка-путешественница»
Спектакль-сказка «Лягушка-путешественница»
Фото: архив компании «Ростелеком»
Спектакль-сказка «Лягушка-путешественница»
Спектакль-сказка «Лягушка-путешественница»
Фото: архив компании «Ростелеком»
Спектакль-сказка «Лягушка-путешественница»
Спектакль-сказка «Лягушка-путешественница»
Фото: архив компании «Ростелеком»

Сергей Лавренюк,
директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»:

Реабилитация для ребенка с ДЦП и мамы — тяжелый, ежедневный труд. В 2016 году мы привозили в санаторий тренажеры и видели, какие усилия предпринимают дети в борьбе с болезнью. В мире волшебной театральной сказки они, забыв обо всем, беззаботно смеялись, сопереживали и хлопали артистам. Желаю пациентам психоневрологического санатория здоровья и сил пройти все испытания.

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