Детский фонд, театр кукол и «Ростелеком» показали сказку особенным алтайским детям

«Лягушку-путешественницу» алтайского режиссера Павла Овсянникова театр кукол готовит к открытию очередного театрального сезона. У детского фонда и кукольного театра стало традицией показывать спектакли детям из социальных учреждений до официальной премьеры.
Оксана Овчинникова,
руководитель Алтайского краевого отделения «Российского детского фонда»:
В психоневрологическом санатории проходят реабилитацию дети с ДЦП 3−14 лет из городов и районов Алтайского края. Большинство прибывших встречают новый учебный год в лечебном учреждении. Мы решили поддержать маленьких пациентов, поднять настроение. К тому же дети — благодарная публика. Став первыми зрителями, они помогают актерам понять, насколько убедительны их персонажи. Спасибо нашему партнеру — «Ростелекому» за помощь в организации праздника.
Спектакль-сказку вместе с родителями посмотрели сорок пациентов санатория. История хвастливой квакушки, мечтавшей полететь с птицами на юг, вызвала у детей восторг. Пронизанная сказочным оптимизмом постановка получилась легкой и смешной.
Сергей Лавренюк,
директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»:
Реабилитация для ребенка с ДЦП и мамы — тяжелый, ежедневный труд. В 2016 году мы привозили в санаторий тренажеры и видели, какие усилия предпринимают дети в борьбе с болезнью. В мире волшебной театральной сказки они, забыв обо всем, беззаботно смеялись, сопереживали и хлопали артистам. Желаю пациентам психоневрологического санатория здоровья и сил пройти все испытания.