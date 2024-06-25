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Жизнь

Девушка хотела разбогатеть на фильмах для взрослых, но разорилась

Жительница Австралии рассказала News.com.au, что решила снимать контент для взрослых, чтобы открыть свой бизнес, но потеряла все свои деньги.

25-летняя Сара призналась, что завела аккаунт на платформе OnlyFans, так как посчитала это простым способом заработать. Она планировала заниматься откровенными съемками несколько лет, а затем вложить заработанные деньги в свое дело.

Однако реальность оказалась сложнее. «Я полностью разорена — потеряла дом и вообще нахожусь на дне сейчас. Я лишилась всего ради этой работы. У меня больше нет друзей и родственников, и я осталась без гроша», — поделилась Сара.

Австралийка призналась, что ей пришлось вернуться к обычной работе, чтобы выжить.

При этом она отметила, что работа в этой сфере помогла ей стать увереннее в себе и вдохновила заняться фотографией и модельным бизнесом.

Ранее сообщалось, что названо оптимальное количество секса для поддержания счастливых отношений.

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