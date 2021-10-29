Девушка из Барнаула набрала кредитов на 540 тыс. рублей для трудоустройства к мошенникам

С жалобой в полицию обратилась жительница Барнаула, сообщив, что неизвестные похитили у нее 544 тыс. рублей.

«Девушке вечером с неизвестного номера позвонила женщина, которая обратилась по имени и отчеству и спросила, не ищет ли она работу. Звонок нисколько не насторожил, потому что ранее жительница на различных сайтах оставляла объявления по поиску работы», — рассказали в ведомстве.