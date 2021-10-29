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Жизнь

Девушка из Барнаула набрала кредитов на 540 тыс. рублей для трудоустройства к мошенникам

Жительница Алтайского края настолько хотела получить работу, что не распознала мошенников даже тогда, когда они попросили перечислить им сотни тысяч рублей, сообщает региональное МВД.

Работа. Компьютер.
Работа. Компьютер.
СС0

С жалобой в полицию обратилась жительница Барнаула, сообщив, что неизвестные похитили у нее 544 тыс. рублей.

«Девушке вечером с неизвестного номера позвонила женщина, которая обратилась по имени и отчеству и спросила, не ищет ли она работу. Звонок нисколько не насторожил, потому что ранее жительница на различных сайтах оставляла объявления по поиску работы», — рассказали в ведомстве.

«Работодатель» предложила подработку на дому по набору текстов. Позже позвонил мужчина и сообщил, что необходимо внести 8000 рублей, которые в дальнейшем выплатят частями вместе с зарплатой.

Девушка перевела деньги со своей банковской карты. А дальше, как отметили в МВД, мошенники «предложили обнулить кредитную карту для возврата денежных средств».

«Следуя инструкциям оформила и перевела кредиты в размере 123 000 рублей и 202 000 рублей. Позднее взяла еще три кредита и перевела на валютные счета в форме биткоинов. В совокупности перечислила 544 000 рублей», — выяснили в полиции.

Ранее у другой девушки из Барнаула трудовая деятельность в интернете началась с потери 100 тыс. рублей.

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