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Жизнь

Для «духовного и патриотического воспитания граждан» в Новосибирск привезут икону

Икону с образом Александра Невского с привезут в Новосибирск в сопровождении сотрудников ГИБДД, пишет «Тайга.инфо».

В барнаульском храме св. Димитрия Ростовского прошла божественая литургия, в которой принял участие патриарх московский и всея Руси Кирилл.
В барнаульском храме св. Димитрия Ростовского прошла божественая литургия, в которой принял участие патриарх московский и всея Руси Кирилл.
Анна Зайкова

Образ князя Александра Невского, который называют «главной иконой сухопутных войск» России, привезут 16 января.

«Икона прибудет в целях духовного и патриотического воспитания граждан, укрепления положительного имиджа вооруженных сил и будет находиться в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска», — рассказали в пресс-службе администрации региона.

От аэропорта «Толмачево» до собора автомобильную колонну с иконой будут сопровождать сотрудники ГИБДД.

Встречать икону отправятся воспитанники кадетских корпусов, военно-патриотических клубов и представители общественных организаций.

Икону выставят в Вознесенском соборе до 20 января. Затем она отправится в Кызыл и другие города России, а к 9 мая 2020 года вернется в Москву в главный храм Вооруженных Сил РФ в Москве.

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