Для стабильного настоящего и светлого будущего. Главные проекты КАИП, которые выполняют в 2022 году

В Алтайском крае продолжает действовать адресная инвестиционная программа. За счет нее в регионе обновляются социальные объекты. Расскажем об одних из самых значимых проектов в 2022 году.

Здравоохранение и образование

В Барнауле приступили к строительству нового хирургического корпуса для Центра охраны материнства и детства. В нем разместятся 18 специализированных отделений. По словам специалистов, появление нового корпуса решит сразу несколько задач — по оказанию нейрохирургической помощи, а также хирургической помощи тем пациентам, которые сегодня получают ее в других учреждениях, в том числе взрослых.

Всего в рамках КАИП в 2022 году займутся 32 пусковыми объектами, в том числе: строительством 11 врачебных амбулаторий, ряда поликлиник, а также 18 фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, отремонтируют 15 медицинских корпусов.

Также планируется завершить строительство 11 детских садов и двух школ. В 11 образовательных учреждениях выполнят реконструкцию и капремонт кровель, в частности, в школах в селах Боровское, Дегтярка, Подсосново, Поспелиха и других. Капитальный ремонт проведут в 82 школах и детских садах.

Фельдшерско-акушерский пункт в с. Нижнечуманка. Министерство здравоохранения Алтайского края.

Жилье и социальное обеспечение

Новый корпус для престарелых и инвалидов в Барнауле на 80 мест появится в Центральном доме-интернате. В нем будут помещения для медицинского наблюдения и бытовых нужд, которые оснастят всем необходимым оборудованием, а также комнаты для занятия творчеством и даже фитооранжерея. Уже разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы.

«Учреждение должно не только быть комфортным по условиям проживания, но и позволять проводить реабилитацию инвалидов, обеспечивать их досуг. Поэтому в жилом корпусе нового типа будут располагаться все необходимые помещения для досуга, тренажерные залы, предусмотрены просторные холлы для встреч с родственниками», — подчеркивает директор дома-интерната Виктор Кулешов.

А барнаульский дом-интернат для ветеранов войны и труда ждет обновление актового зала со вспомогательными помещениями. В отремонтированном помещении будут проходить мастер-классы, кинофестивали, выступления коллектива самодеятельности интерната и другие события.

Главные проекты КАИП в 2022 году. Фото Дмитрия Лямзина.

За 2022 году отремонтируют 3 учреждения соцобеспечения, еще для 3 учреждений обеспечат строительство и реконструкцию коммунальных систем и инженерных коммуникаций.

А в селе Дружба Целинного района построят 43 дома и спортивный комплекс, а территорию вокруг благоустроят.

Виктор Бирюков,

глава Целинного района:

— Это микрорайон для сотрудников социальных сфер: учителей, медиков и работников культуры, а также специалистов и рабочих, которые работают на предприятии «Вирт». Сейчас завершается первый этап работ: строительство котельной, теплотрассы, угольного склада, сети водопровода и канализации.

Главные проекты КАИП в 2022 году. Фото Дмитрия Лямзина.

Также, благодаря КАИП, за два года выдали 500 сертификатов детям-сиротам на приобретение жилья в Алтайском крае. Стоимость одного сертификата на 1 июля 2022 года составила 2, 5 млн рублей.

Культура и спорт

Кроме того, в 2022 году отремонтируют и реконструируют 11 домов культуры. Также капитальный ремонт проведут в двух библиотеках и четырех ДШИ. Кроме того, завершат строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов закрытого типа в Барнауле и двух — открытого типа: в Павловске и Тальменке. Также в планах отремонтировать пять зданий ДЮСШ.