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До +24: выходные в Алтайском крае будут жаркими

В Алтайском крае на выходных, 6 и 7 октября, воздух прогреется до +24. Синоптики также не прогнозируют осадков, сообщает алтайский ЦГМС.

Осень.
Осень.
СС0

Погода в Алтайском крае в субботу, 6 октября:

ночью:

  • +3…+8, местами в восточных и предгорных районах до -3,
  • без осадков, в утренние часы местами туман,
  • ветер юго-восточный 3−8 м/с.

днем:

  • +18…+23,
  • без осадков,
  • ветер юго-восточный 3−8 м/с, с усилением до 14 м/с.

Погода в Алтайском крае в воскресенье, 7 октября:

ночью:

  • +5…+10, в предгорных районах до 0,
  • без осадков,
  • ветер юго-западный 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

днем:

  • +19…+24,
  • без осадков
  • ветер юго-западный 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с.
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