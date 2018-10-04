До +24: выходные в Алтайском крае будут жаркими

Погода в Алтайском крае в субботу, 6 октября:
ночью:
- +3…+8, местами в восточных и предгорных районах до -3,
- без осадков, в утренние часы местами туман,
- ветер юго-восточный 3−8 м/с.
днем:
- +18…+23,
- без осадков,
- ветер юго-восточный 3−8 м/с, с усилением до 14 м/с.
Погода в Алтайском крае в воскресенье, 7 октября:
ночью:
- +5…+10, в предгорных районах до 0,
- без осадков,
- ветер юго-западный 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
днем:
- +19…+24,
- без осадков
- ветер юго-западный 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с.