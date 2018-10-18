До 24 м/с. В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

Днём 18 октября и ночью 19 октября в крае ожидают усиление ветра до 18 метров в секунду (в южных районах — до 19−24 м/с), дождь, мокрый снег, гололёдные явления и местами появление временного снежного покрова.
В Барнауле 18 октября будет без осадков, ветер южный, 13−18 метров в секунду, температура воздуха +7 … +9 градусов. Днём 19 октября возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления. Ночью — юго-западный ветер со скоростью до 18 метров в секунду, температура воздуха опустится до 0 градусов.