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Жизнь

До окончания приема заявок на вокальный конкурс «ОЛИМП» осталось 3 дня

С 14 по 16 апреля в концертном зале АГИК пройдёт уникальный вокальный конкурс «ОЛИМП», где на одной сцене выступят звёзды и начинающие вокалисты. Конкурс «ОЛИМП» — это возможность прийти к поставленной цели на Всероссийском уровне. Для участников конкурс станет прекрасным творческим инструментом, а также серьезным трамплином в вокальный путь!

Всероссийский вокальный конкурс «ОЛИМП».
Всероссийский вокальный конкурс «ОЛИМП».
Фото предоставлено Центром прототипирования «Центр цифрового контента» АГИК.

Главный приз конкурса — поездка на музыкальный образовательный форум Леонида Агутина, который пройдёт с 1 по 11 июля в г. Сочи, а также запись песни в профессиональной студии.

Специальные призы конкурса — это акустические системы, профессиональные вокальные микрофоны, аудиосистемы и многое другое. Также участники конкурса получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в Алтайский государственный институт культуры.

Всероссийский вокальный конкурс «ОЛИМП».
Всероссийский вокальный конкурс «ОЛИМП».
Фото предоставлено Центром прототипирования «Центр цифрового контента» АГИК.


К участию в конкурсе приглашаются исполнители, солисты, дуэты, ансамбли, хоровые коллективы детских и взрослых вокальных студий и других творческих объединений и образовательных организаций.

Подать заявку для участия необходимо на официальном сайте конкурса:

https://olimp-altai22.ru

Заявки принимаются до 12 апреля (включительно).

Всероссийский вокальный конкурс «ОЛИМП».
Всероссийский вокальный конкурс «ОЛИМП».
Фото предоставлено Центром прототипирования «Центр цифрового контента» АГИК.

Конкурсные номинации:

  1. Академический вокал.
  2. Эстрадный вокал.
  3. Джазовый вокал.
  4. Народный вокал (фольклор).
  5. Авторская песня.
Всероссийский вокальный конкурс «ОЛИМП».
Всероссийский вокальный конкурс «ОЛИМП».
Фото предоставлено Центром прототипирования «Центр цифрового контента» АГИК.

Состав жюри конкурса:

  • Александра Кузина — певица, финалистка шоу «Голос», «Новая звезда», педагог участников телевизионных конкурсов.
  • Любовь Айкина — проректор по учебно-творческой работе Алтайского государственного института культуры, кандидат педагогических наук.
  • Елизавета Бойцова — эстрадная вокалистка, лауреат международных конкурсов, член международной ассоциации преподавателей вокала «IATS».
  • Евгений Трофимов — солист и основатель группы «Комната культуры», финалист шоу «Новая фабрика звезд» на телеканале «МузТВ».
  • Ольга Грушина — певица, автор песен, композитор, участница второго сезона проекта «Битва хоров» на телеканале «Россия 1».
  • Александр Герасимов — известный Алтайский музыкант, композитор, автор песен и аранжировщик.


По всем вопросам, связанным с проведением конкурса, ответят по телефону: 8 (983) 178 55 19.

Конкурс проводится в рамках проекта центра прототипирования «Центр цифрового контента» АГИК, созданного в рамках федерального проекта Правительства России. Соорганизаторами конкурса являются: Министерство культуры Алтайского края, Министерство образования и науки Алтайского края, Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, а также Алтайское региональное отделение партии «Единая Россия».

Генеральные спонсоры конкурса: торговая сеть «Мария-Ра» и торгово-развлекательный центр «GALAXY».


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