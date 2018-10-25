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До +19: синоптики обещают жаркие выходные в Алтайском крае

На выходных, 27 и 28 октября, в Алтайском крае будет жарко. В некоторых районах воздух прогреется до +19 градусов, сообщает алтайский ЦГМС.

Осень. Желтые листья
Осень. Желтые листья
СС0

Погода в Алтайском крае 27 октября:

ночью:

  • -3 … +2 градуса,
  • без осадков,
  • ветер юго-западный, 3−8 м/с.

днем:

  • +9 … +14 градусов, в южных районах до +19 градусов,
  • без осадков,
  • ветер юго-западный, 3−8 м/с, с усилением до 11−16 м/с.

Погода в Алтайском крае 28 октября:

ночью:

  • +3 … +8 градусов, в предгорьях до -2 градусов,
  • без осадков,
  • ветер юго-западный, 5−10 м/с, с усилением до 17 м/с.

днем:

  • +13 … +18 градусов, в северо-западных районах +6 … +11 градусов,
  • в отдельных районах дождь,
  • ветер юго-западный, 7−12 м/с, местами порывы 17−22 м/с.
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