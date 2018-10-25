До +19: синоптики обещают жаркие выходные в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае 27 октября:
ночью:
- -3 … +2 градуса,
- без осадков,
- ветер юго-западный, 3−8 м/с.
днем:
- +9 … +14 градусов, в южных районах до +19 градусов,
- без осадков,
- ветер юго-западный, 3−8 м/с, с усилением до 11−16 м/с.
Погода в Алтайском крае 28 октября:
ночью:
- +3 … +8 градусов, в предгорьях до -2 градусов,
- без осадков,
- ветер юго-западный, 5−10 м/с, с усилением до 17 м/с.
днем:
- +13 … +18 градусов, в северо-западных районах +6 … +11 градусов,
- в отдельных районах дождь,
- ветер юго-западный, 7−12 м/с, местами порывы 17−22 м/с.