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Жизнь

Долгожданная трасса Абакан — Бийск может стать платной

Транспортный коридор из Хакасии в Алтайский край, вероятнее всего, станет платным. Об этом сообщил председатель исполнительного комитета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников.

Автомобили на дороге. Гололед.
Автомобили на дороге. Гололед.
altapress.ru

На сегодняшний день завершены переговоры с четырьмя институтами государственно-частного партнерства, которые могли бы организовать финансирование проекта.

Вероятнее всего, дорога будет платная, заявил Гусельников.

Напомним, что трасса состоит из нескольких сегментов: свою часть уже закончила Хакасия, сложная ситуация сложилась на Кузбассе (нужно пройти горный перевал).

«Кемеровчане заявляют начало строительства на 2025 год. Около 30 млрд рублей — сметная стоимость. Дорога на Бийск уже существует, она требует реконструкции», — сказал Гусельников добавил.

Всего создание транспортного коридора Абакан — Бийск потребует 74 млрд рублей вложений.

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