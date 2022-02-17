Транспортный коридор из Хакасии в Алтайский край, вероятнее всего, станет платным. Об этом сообщил председатель исполнительного комитета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников.

На сегодняшний день завершены переговоры с четырьмя институтами государственно-частного партнерства, которые могли бы организовать финансирование проекта.

Вероятнее всего, дорога будет платная, заявил Гусельников.

Напомним, что трасса состоит из нескольких сегментов: свою часть уже закончила Хакасия, сложная ситуация сложилась на Кузбассе (нужно пройти горный перевал).

«Кемеровчане заявляют начало строительства на 2025 год. Около 30 млрд рублей — сметная стоимость. Дорога на Бийск уже существует, она требует реконструкции», — сказал Гусельников добавил.

Всего создание транспортного коридора Абакан — Бийск потребует 74 млрд рублей вложений.