На сегодняшний день завершены переговоры с четырьмя институтами государственно-частного партнерства, которые могли бы организовать финансирование проекта.
Вероятнее всего, дорога будет платная, заявил Гусельников.
Напомним, что трасса состоит из нескольких сегментов: свою часть уже закончила Хакасия, сложная ситуация сложилась на Кузбассе (нужно пройти горный перевал).
«Кемеровчане заявляют начало строительства на 2025 год. Около 30 млрд рублей — сметная стоимость. Дорога на Бийск уже существует, она требует реконструкции», — сказал Гусельников добавил.
Всего создание транспортного коридора Абакан — Бийск потребует 74 млрд рублей вложений.