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Жизнь

Дом власти, разврата и ритуальных убийств: тайны и будни барнаульского «небоскреба» в проекте altapress.ru

Altapress.ru подготовил мультимедийный проект, посвященный предстоящему 105-летию легендарного барнаульского «небоскреба». Так в народе называют доходный дом Аверина, построенный в 1915 году. Он расположен на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Гоголя и до сих пор является символом города.

Барнаульский "небоскреб".
Барнаульский "небоскреб".
Altapress.ru.

Тогда это было самое высокое строение в Барнауле. Поражало и техническое оснащение: в доме было электричество, водопровод и канализация — немыслимые удобства для начала ХХ века. Неудивительно, что в просторных помещениях сразу разместились органы власти.

Признанный символом города «небоскреб» до сих пор хранит много тайн. Одна из них — ритуальное убийство, о котором обязательно упоминают на всех экскурсиях. Некоторые барнаульцы вообще рассказывают, что там был дом терпимости.

Что из этого правда, а что домыслы — давайте узнаем. Все о барнаульском «небоскребе» читайте и смотрите здесь.

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