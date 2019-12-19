Дом власти, разврата и ритуальных убийств: тайны и будни барнаульского «небоскреба» в проекте altapress.ru

Тогда это было самое высокое строение в Барнауле. Поражало и техническое оснащение: в доме было электричество, водопровод и канализация — немыслимые удобства для начала ХХ века. Неудивительно, что в просторных помещениях сразу разместились органы власти.
Признанный символом города «небоскреб» до сих пор хранит много тайн. Одна из них — ритуальное убийство, о котором обязательно упоминают на всех экскурсиях. Некоторые барнаульцы вообще рассказывают, что там был дом терпимости.
Что из этого правда, а что домыслы — давайте узнаем. Все о барнаульском «небоскребе» читайте и смотрите здесь.