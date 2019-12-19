Дом власти, разврата и ритуальных убийств: тайны и будни барнаульского «небоскреба» в проекте altapress.ru

Altapress.ru подготовил мультимедийный проект, посвященный предстоящему 105-летию легендарного барнаульского «небоскреба». Так в народе называют доходный дом Аверина, построенный в 1915 году. Он расположен на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Гоголя и до сих пор является символом города.