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Дорогие друзья, напоминаем вам, что компания «ЖБИ Сибири» проводит конкурс «Мой уютный двор»

Торопитесь! Присылайте фотографии красивых дворов, благоустроенных тротуарной плиткой «Алом» на почту sale@gbisib.ru и участвуйте в конкурсе.

«ЖБИ Сибири» проводит конкурс «Мой уютный двор».
«ЖБИ Сибири» проводит конкурс «Мой уютный двор».
Источник: ООО "ЖБИ Сибири"

Голосование за лучшее благоустройство двора стартует уже 1 октября на сайте altapress.ru и продлится 3 дня.

Результаты голосования будут объявлены 5 октября 2018 года.

Троим победителям мы вручим красивые, яркие, антивандальные садово-парковые фигуры из железобетона ручной работы. Ваш уютный двор станет еще интереснее и эксклюзивнее!

Вручение призов победителям пройдет в выставочном зале Фирменного магазина ООО «ЖБИ Сибири» по адресу: 9-ый Заводской проезд, 40

Подробности по телефону отдела продаж: +7 (3852) 20-22-22

Скоро итоги конкурса «Мой уютный двор».
Скоро итоги конкурса «Мой уютный двор».
Источник: ООО «ЖБИ Сибири»
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