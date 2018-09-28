Дорогие друзья, напоминаем вам, что компания «ЖБИ Сибири» проводит конкурс «Мой уютный двор»

Торопитесь! Присылайте фотографии красивых дворов, благоустроенных тротуарной плиткой «Алом» на почту sale@gbisib.ru и участвуйте в конкурсе .

Голосование за лучшее благоустройство двора стартует уже 1 октября на сайте altapress.ru и продлится 3 дня.

Результаты голосования будут объявлены 5 октября 2018 года.

Троим победителям мы вручим красивые, яркие, антивандальные садово-парковые фигуры из железобетона ручной работы. Ваш уютный двор станет еще интереснее и эксклюзивнее!

Вручение призов победителям пройдет в выставочном зале Фирменного магазина ООО «ЖБИ Сибири» по адресу: 9-ый Заводской проезд, 40

Подробности по телефону отдела продаж: +7 (3852) 20-22-22