Читайте нас в соцсетях
9 августа
Новости
Вся лента
Жизнь
1114

Дожди и до +34 градусов: синоптики рассказали, какой будет погода в Алтайском крае на выходных

В Алтайском крае на выходных, 11 и 12 августа, будет тепло и дождливо. В отдельных районах возможен град, сообщает алтайский ЦГМС.

Тучи.
Тучи.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае 11 августа:

  • днем +29…+34 градусов, в западных районах +22…+27 градусов,
  • в отдельных районах дождь, гроза, возможен град,
  • ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с.

Погода в Алтайском крае 12 августа:

  • днем +18…+23 градуса,
  • на большей части территории дождь, местами сильный дождь, гроза, град,
  • ветер западный, 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с, при гроза шквалистое усиление до 17−22 м/с.

Погода в Барнауле 11 августа:

  • днем +29…+31 градусов,
  • в конце дня дождь, гроза, возможен град,
  • ветер юго-западный, 5−10 м/с порывы до 15 м/с.

Погода в Барнауле 12 августа:

  • днем +19…+21 градусов,
  • временами дождь, гроза, возможен град,
  • ветер западный, 5−10 м/с порывы 12−17 м/с.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA