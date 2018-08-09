Дожди и до +34 градусов: синоптики рассказали, какой будет погода в Алтайском крае на выходных

Погода в Алтайском крае 11 августа:
- днем +29…+34 градусов, в западных районах +22…+27 градусов,
- в отдельных районах дождь, гроза, возможен град,
- ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с.
Погода в Алтайском крае 12 августа:
- днем +18…+23 градуса,
- на большей части территории дождь, местами сильный дождь, гроза, град,
- ветер западный, 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с, при гроза шквалистое усиление до 17−22 м/с.
Погода в Барнауле 11 августа:
- днем +29…+31 градусов,
- в конце дня дождь, гроза, возможен град,
- ветер юго-западный, 5−10 м/с порывы до 15 м/с.
Погода в Барнауле 12 августа:
- днем +19…+21 градусов,
- временами дождь, гроза, возможен град,
- ветер западный, 5−10 м/с порывы 12−17 м/с.