Похолодание и снег: какой будет погода на выходных в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае 13 октября:
ночью:
- +3 …+8 градусов,
- в северо-западных районах дождь,
- ветер юго-западный, 6−11 м/с, местами порывы до 20 м/с.
днем:
- +16 … +21 градусов, в западных районах +7 … +12 градусов,
- на большей части территории дождь,
- ветер юго-западный, 10−15 м/с, местами порывы до 24 м/с
Погода в Алтайском крае 14 октября:
ночью:
- -2 … +3 градуса,
- в отдельных районах дождь с мокрым снегом, местами гололед,
- ветер западный, 10−15 м/с, местами порывы до 24 м/с.
днем:
- +6 … +11 градусов,
- в отдельных районах дождь,
- ветер западный, 7−12 м/с, местами порывы до 22 м/с.