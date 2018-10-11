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Похолодание и снег: какой будет погода на выходных в Алтайском крае

В Алтайском крае на выходных, 13 и 14 октября, будет дождливо, возможен снег, сообщает алтайский ЦГМС.

Осень. Дождь.
Осень. Дождь.
СС0

Погода в Алтайском крае 13 октября:

ночью:

  • +3 …+8 градусов,
  • в северо-западных районах дождь,
  • ветер юго-западный, 6−11 м/с, местами порывы до 20 м/с.

днем:

  • +16 … +21 градусов, в западных районах +7 … +12 градусов,
  • на большей части территории дождь,
  • ветер юго-западный, 10−15 м/с, местами порывы до 24 м/с

Погода в Алтайском крае 14 октября:

ночью:

  • -2 … +3 градуса,
  • в отдельных районах дождь с мокрым снегом, местами гололед,
  • ветер западный, 10−15 м/с, местами порывы до 24 м/с.

днем:

  • +6 … +11 градусов,
  • в отдельных районах дождь,
  • ветер западный, 7−12 м/с, местами порывы до 22 м/с.
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