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Жизнь
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Два сибирских предпринимателя получили по одному миллиону рублей от банка «Открытие»

Шесть победителей акции «Миллион для бизнеса», проходившей в конце 2021 года, получили от банка «Открытие» и Visa по 1 миллиону рублей на развитие своего дела. В число победителей вошли два предпринимателя из Сибири: один из Новосибирска, второй — из Братска (Иркутская область).

Бизнес. Деньги.
Бизнес. Деньги.
СС0

По условиям акции участникам надо было иметь расчетный счет в банке «Открытие» и бизнес-карту Visa, и совершить по ней покупки для бизнеса на сумму не менее 40 тысяч рублей в период с 12 октября до 31 декабря 2021 года. Первые 50 новых клиентов, оформивших бизнес-карту в период акции, и первые 50 действующих клиентов, присоединившихся к ней, получили по 20 000 рублей.

А теперь пришла пора суперпризов — шести клиентам банк «Открытие» перечислил им по 1 миллиону рублей на развитие бизнеса. Среди победителей — предприниматели из Тамбова, Нижневартовска, Новосибирска, Братска, Иваново, Пензы.

ПАО Банк «ФК Открытие»

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