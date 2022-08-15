15 августа
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Жизнь

«Двушку» в знаменитом доме под часами продают в Барнауле за 4 млн рублей

В Барнауле выставили на продажу двухкомнатную квартиру в доме «под часами» по адресу: пр. Строителей, 22, следует из объявления на «Авито».

Дом под часами, Барнаул
Дом под часами, Барнаул
avito.ru

Квартиру в кирпичном доме в центре города площадью 52 кв. м продают за 4,1 млн рублей. В пересчете на один кв. м это 78 846 рублей.

Жилье находится в доме, который является культурным наследием города.

Автор объявления отмечает, что квартира очень теплая и светлая, с изолированными комнатами.

В квартире имеются вместительная кухня и большая гардеробная, а также дополнительные места для хранения — встроенные шкафы.

Во всей квартире имеются натяжные потолки. Высота потолков 3 метра. Установлены две качественные входные двери.

По словам автора объявления, в квартире заменили трубы водопровода и канализации, а также всю проводку.

Дом расположен рядом с остановками общественного транспорта и находится в районе с развитой инфраструктурой.

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