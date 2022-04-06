«Единая Россия» восстановила поврежденный вандалами мемориал Победы в Бийске

«Накануне мы, как и обещали, вернули на место сорванные цифры в датах начала и окончания войны, покрасили их вместе с постаментами, сварили и навесили недостающий пролет цепи ограждения. Уже не первый раз вандалы причиняют ущерб мемориалу. Это совершенно недопустимо, правоохранительные органы должны найти и наказать виновных. Я подал официальное заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по факту вандализма», — рассказал секретарь Бийского местного отделения «Единой России», председатель городской Думы Сергей Ларейкин.